Cecilia Rodriguez- Ignazio Moser: la coppia scoppia a causa di Diletta Leotta

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sarebbero lasciati a causa di Diletta Leotta. Galeotto un incontro in Sardegna

Una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo ha deciso di separarsi. Stiamo parlando di quella formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Il duo sembrava destinato a durare per sempre ma come spesso succede l'intervento di una terza persona sembra abbia portato all'addio. Il settimanale Oggi"afferma che la rottura tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sia stata causata inconsapevolmente (o forse no) da Diletta Leotta.

Cecilia Rodriguez - Moser: i motivi della rottura

Cecilia Rodriguez non avrebbe gradito le attenzione riservate da Ignazio Moser alla bella conduttrice di DAZN, che nei giorni scorsi si sarebbe allontanata da pugile Daniele Scardina dopo un anno di frequentazione. L'ex ciclista avrebbe incontrato Diletta Leotta in Sardegna e stando a quanto riporta Oggi "in quell’occasione non avrebbe mai staccato gli occhi dalla conduttrice, sprecandosi in complimenti ed esplicite manifestazioni di ammirazione”. La reazione della sorella di Belen al flirt sarebbe stata immediata e avrebbe portato ad una forte tensione all'interno della coppia.