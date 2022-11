Scandalo a Mattino 5, "l'abbiamo fatto nei camerini dello studio"

I due hanno raccontato tutto a Silvia Toffanin, negli studi di Verissimo



Una delle coppie più famose del mondo dello spettacolo nostrano ha confessato di aver avuto rapporti intimi nei camerini del programma condotto da Federica Panicucci, Mattino 5. Una coppia – che già in passato aveva scandalizzato i telespettatori – ha confessato tutto. Le loro parole.

Lui, figlio d’arte, dopo una carriera nel mondo del ciclismo è divenuto un imprenditore e influencer, nonché star della tv. Lei, sorella minore di Belen Rodriguez, dopo essere stata protagonista del piccolo schermo, ha deciso di iniziare una carriera nel mondo della moda.

Come si legge su www.newsby.it, la coppia è formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Ad inizio novembre, dopo 5 anni di relazione, è arrivata la fatidica proposta di matrimonio. I due hanno raccontato tutto a Silvia Toffanin, negli studi di Verissimo. Ha spiegato la Rodriguez: “Dopo 5 anni finalmente è arrivata la proposta. l’ho costretto un po’. Ho trovato la persona che ho sempre sognato, lui è la mia fortuna”. I due hanno fatto anche importanti rivelazioni sulle nozze, che dovrebbero tenersi a ottobre del 2023. Ad accompagnare all’altare Cecilia saranno papà Gustavo e sua sorella Belen.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti nella casa del GF 4 e, allora, la neo coppia diede scandalo, consumando un rapporto intimo nell’armadio della loro stanza. Nel corso di un’intervista con il settimanale Chi – diretto da Alfonso Signorini – i due hanno scherzato su quella vicenda. Ha ironizzato Moser: “Ma oggi con l’annuncio delle nozze possiamo ufficialmente chiudere l’armadio?”. Ha continuato Cecilia Rodriguez: “Nell’armadio c’è stato solo un bacio ma…”, e continua: “C’era il cofano del letto, potevi aprirlo: lì ho messo tutte le lenzuola intorno, siamo entrati tutti e due, poi però lui ha lanciato le mutande fuori”.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, però, hanno raccontato un altro aneddoto incredibile. Ha spiegato la sorella di Belen: “Guardi, noi due lo abbiamo fatto nella Casa e non si è visto. E appena usciti lo abbiamo fatto nei camerini di Mattino Cinque. Eravamo molto focosi allora”.

Poco dopo l’annuncio delle attese nozze tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, si sono fatte insistenti le voci circa dissapori tra la sorella di Belen Rodriguez e la famiglia dell’ex gieffino. Ignazio, come suo fratello, lavora anche nell’azienda di famiglia vinicola, che ha sede a Trento. Stando a queste voci, il papà dell’influencer, l’ex campione di ciclismo Francesco Moser non sarebbe convinto della decisione di suo figlio. Tutto è nato da un’intervista rilasciata dal papà di Ignazio al settimanale Diva e Donna, dove ha spiegato: “Mi hanno telefonato per dire che sarebbero venuti qui in Trentino per fare l’annuncio. Ne ho preso atto, mica posso dire sì o no. Io non posso fare altro che guardare, mica posso comandarli. Ormai sono fidanzati da anni, mica possono restare fidanzati tutta la vita. Speriamo che vada tutto bene”.Parole che non lasciano certo trasparire entusiasmo. Qualche mese fa, Francesco Moser, dopo 41 anni di matrimonio, ha annunciato la separazione da sua moglie, Carla Merz. A quanto pare le famiglie dei due prossimi sposi non sono così unite: lo stesso Moser senior avrebbe visto Belen e la mamma di Cecilia, Veronica Cozzani soltanto due volte in questi cinque anni.