Cesare Cremonini, la sua nuova fiamma è Giorgia Cardinaletti. Gossip

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti... è amore? Gossip

Nuove voci sull'amore che sarebbe nato tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti. "La musica d’autore italiana va a braccetto con il giornalismo politico" racconta Chi che torna sul gossip lanciato un paio di settimane fa.

“L’incontro ‘galeotto’ tra i due sarebbe avvenuto a settembre, quando la conduttrice del Tg1 aveva ospitato in studio Cremonini per presentare ‘Stella di mare‘, singolo cantato con Lucio Dalla. Per ringraziarla in cantante l’aveva poi invitata al suo concerto a novembre”, spiega il giornale edito da Mondadori (e dopo i due avevano fatto una foto insieme, pubblicata sulla pagina Ig di Giorgia Cardinaletti, vedi sotto). Chi parla di "un'amicizia più che affettuosa" tra la star della musica italiana e la conduttice "esperta di cronaca e di politica, votata giornalista dell'anno del 2019". I due sin qui non hanno mai confermato le voci.

Cesare Cremonini - Giorgia Cardinaletti (Instagram giorgiacardinaletti)



Pochi giorni fa Cremonini e Giorgia Cardinaletti sono stati protagonisti alla giornata organizzata dall'Università Cattolica di Milano dove il musicista è intervenuto sul tema I ragazzi del futuro. "Io ho iniziato con un grande successo; poi, quando mi sono separato dai Lunapop, ho vissuto un grandissimo insuccesso, che è durato dieci anni. Anni difficili, con una pressione feroce. Però ho creduto nella prospettiva: oggi le canzoni scritte in quegli anni sono quelle che vengono cantate di più da migliaia di persone, ai miei concerti negli stadi - ha raccontato Cesare Cremonini ai ragazzi intervenuti - La paura di fallire, di sbagliare un rigore è una costante della mia vita". L'intervento era un dialogo con la giornalista Giorgia Cardinaletti.