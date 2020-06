Chernobyl, la serie evento arriva in prima tv in chiaro su La7

La notte del 26 aprile 1986, all’una, 23 minuti e 45 secondi, una prima esplosione distrusse il reattore Rbmk-1000 del blocco 4 nella centrale elettronucleare “Vladimir Il'ič Lenin”, a pochi chilometri da Černobyl, in Ucraina. A oggi è il più grave incidente mai verificatosi in una centrale nucleare insieme a quello di Fukushima del marzo 2011, classificato di livello 7 (“catastrofico”) dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

Dal 18 giugno in prima serata e in prima tv in chiaro su La7 arriva con i primi 2 episodi Chernobyl - La Serie, una straordinaria e appassionante fiction che racconta cosa è successo quel giorno drammatico che ha causato 30 morti tra gli operatori della centrale nei mesi successivi, con un impatto totale che va dai 4mila ai 90mila morti e un’onda radioattiva che si è sparsa in tutta Europa, con zone contaminate a tutt’oggi.

La ricostruzione di una storia tra errori e menzogne, che hanno contribuito a causare il peggior disastro nucleare di sempre. E le conseguenze politiche e psicologiche del disastro accaduto in Ucraina (allora sotto il controllo dell’Unione Sovietica).

La serie ha un cast straordinario, tra cui Jared Harris, Stellan Skarsgård, Emily Watson, Ludmilla Ignatenko, Anatoly Dyatlov. A interpretare Gorbaciov, invece, c’è l’attore scandinavo David Dencik. Notevole è anche il cast tecnico, in cui spicca Daniel Parker, che si è occupato dei trucchi prostetici volti a rappresentare i terribili risultati dell’esposizione alle radiazioni.

Tre serate evento che continueranno su La7 giovedì 25 giugno sempre in prima serata, con l’attesissimo epilogo che andrà in onda giovedì 2 luglio.