Chiara Ferragni: "Meglio cagna viva che gatta morta". Poi il post sparisce

Il giallo sul post social di Chiara Ferragni

"Meglio una cagna viva che una gatta morta". Lo ha scritto sui suoi social Chiara Ferragni sui suoi social. Un messaggio non chiaro, che aveva suscitato commenti e anche qualche polemica. Prima la stessa super influencer li cancellasse. La vicenda è raccontata da Il Fatto Quotidiano: "Si possono immaginare diverse spiegazioni per quanto accaduto ieri: la prima è che abbia davvero pubblicato senza pensare alle conseguenze la storia di Instagram e il tweet scomparsi dopo poco; la seconda che sia stata una trovata pubblicitaria per far parlare del disco del marito Fedez, la terza che non sia stata ammessa dalla piattaforma".

Chiara Ferragni: "Per avere successo cambiare spesso e non temere i fallimenti"

"Certo è che i post contenevano una frase poco in linea con il messaggio di forza e inclusione femminile che Ferragni fa trapelare dagli spot per cui presta volto e fama", continua il Fatto. Nel frattempo, Ferragni ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa. "Per avere successo bisogna averpazienza e lavorareduramente. Sono stata la prima a crederenel potere deis ocial. E sono stata fortunata, ho intercettato un mutamento importante. Non ho una “ricetta”. Posso dire che mi sono imposta di non stare ferma, di cambiare sempre. Ogni anno faccio qualcosa mai fatto prima", racconta. "Bisogna considerare la possibilità di fallire e non averne paura. Se tenti più progetti, sai che alcuni funzioneranno e altri no. Lo metto in conto anch’io. In alcune cose sono bravissima,in altre ok,ma meno. Ci sono stati dei mini-fallimenti ma non era la fine del mondo. Da quello che succede, impariamo e ripartiamo»