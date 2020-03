Coronavirus, Al Bano “solo-solissimo” a Fiumicino: una scena mai vista prima

Come nel deserto: da solo. Forse Al Bano Carrisi una scena così non l’ha mai vista. Eppure lo scatto che lo ritrae a Fiumicino, dopo l’atterraggio da Brindisi, è diventato virale. Una giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno ha immortalato il Leone di Cellino tutto solo in aeroporto.

Il cantante è riconoscibile dal suo immancabile panama bianco. Il suo arrivo a Roma è in occasione di Amici, che andrà in onda senza pubblico per l’emergenza Coronavirus. Ed è per questo che lo scalo romano è vuoto. Una scena desolante.