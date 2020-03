Coronavirus, Gabriele Muccino: "Faccio un film sulla quarantena"

Coronavirus, anche Muccino realizzerà un film sulla quarantena degli italiani

Gabriele Muccino, dopo Gabriele Salvadores ed Endemol Shine, è il terzo regista ad annunciare un film sul coronavirus. Dopo il docufilm '#rEsistiamo', annunciato da Endemol Shine Italia e costruito con i video-diari girati con i telefonini, e il progetto 'Viaggio in Italia' di Gabriele Salvatores con Indiana Produzioni e Rai Cinema, arriva il terzo film sulla quarantena da coronavirus. Muccino intanto ha lanciato una vera e propria campagna social per il suo progetto, lasciando anche un indirizzo mail dove inviare i racconti dalla quarantena.

L'annuncio sui social

Il regista, il cui ultimo film Gli anni più belli, uscito il 14 febbraio e in cima al box office per diversi giorni, è rimasto colpito dalla chiusura dei cinema seguita all'epidemia di Covid-19, sui suoi profili social ha scritto: "Vorrei realizzare un film su questo momento storico che tutti insieme, ad ogni latitudine sociale e geografica, stiamo attraversando. Se vorrete collaborare con me, vi prego scrivetemi delle vostre esperienze, riflessioni, raccontatemi delle vostre ansie, dei cambiamenti che stanno subendo le vostre vite ma sopratutto il vostro sguardo sulle cose, se sta cambiando e come. Raccontatemi dei vostri rimorsi, dei vostri dolori, delle vostre gioie, dei vostri amori strappati, dei vostri amori ritrovati, di quello che cambiereste se tornaste indietro e quello che pensate di cambiare quando tutto ciò sarà passato. Scrivetemi di voi, fatelo confidenzialmente. Sarò l'unico a leggere le vostre testimonianze. Aiutatemi a scrivere questo film (e anche a lasciar scorrere in libertà i pensieri folli e inesplorati che navigano nelle nostre menti in questi giorni in cui nulla è più come prima). Potete scrivermi (o anche lasciarmi video messaggi o semplicemente messaggi vocali) a questo indirizzo email: gmuccino3@gmail.com".