Coronavirus, Enrico Bertolino live su Facebook con l'Instant Theatre

Enrico Bertolino e la sua compagnia, costretti a sospendere le repliche dello spettacolo di Instant Theatre® portato in tournèe nelle principali città italiane, hanno pensato di dare vita ad un momento di Instant (home) Theatre® per alleviare il tedio da l’isolamento causato dal Coronavirus.

Sconvolti dall’idea di un sabato sera inaspettatamente libero in una città anestetizzata, senza cinema, teatri, concerti, aperitivi, palestre, incontri e vernissage, Enrico Betolino, Luca Bottura, Massimo Navone, i polistrumentisti Roberto Di Bitonto e Tiziano Cannas Aghedu, grazie alla cooperazione di Enrico Bettella, Tiziano Vecchiato, hanno voluto dare vita ad un evento live, a suo modo virale intitolato Sapessi com’è strano restare chiusi in casa a Milano.

Sabato 29 febbraio a partire dalle ore 19 inizierà una diretta sull’omonima pagina Facebook appositamente creata, nella quale Enrico Bertolino, nella triplice veste di comico, narratore ed esperto di comunicazione, passerà sotto la sua lente ironica le notizie e i fatti che hanno caratterizzato l’emergenza di questi giorno mixando costume, cronaca, comicità, satira politica e musica.

Nel corso della diretta non potrà mancare la “Rassegna stampa”, un vero cult per gli appassionati del genere, una parentesi di satira pura con la rivisitazione delle prime pagine dei maggiori quotidiani italiani che potrebbero essere in edicola il giorno successivo.