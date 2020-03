Coronavirus, l’inno di Mameli in contemporanea su tutte le radio

Volume al massimo. Accendete la radio e uscite alla finestra. L’Italia è pronta ad abbracciarsi virtualmente con un’iniziativa senza precedenti.

Venerdì 24 marzo alle 11 tutte le radio italiane (nazionali e locali) trasmetteranno in contemporanea l’inno di Mameli e tre canzoni che hanno segnato la storia del nostro Paese. Si tratta di un’iniziativa mai accaduta prima. Unica nel suo genere in un momento delicatissimo che l’Italia sta attraversando a causa dell’emergenza Coronavirus. Sarà possibile sintonizzarsi, oltre che in FM, anche tramite le apparecchiature DAB (di ultimissima generazione digitale) o in streaming sui siti.

All’iniziativa parteciperanno: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, M2O, R101, Radio 105, Radio 24, Radio Capital, Radio Deejay, Radio Freccia, Radio Italia Solomusicaitaliana, Radio Kiss Kiss, Radio Maria, Radio Monte Carlo, Radio Radicale, Radio Zeta, RDS 100% grandi successi, RTL 102.5, Virgin Radio.Inoltre, parteciperanno anche le emittenti radiofoniche locali aderenti all’Associazione Aeranti Corallo ed all’Associazione RadioLocali FRT-Confindustria Radio Tv.