Covid, la tragedia di Bergamo diventa un film con Simona Ventura alla regia

Covid, "Le sette giornate di Bergamo": è in uscita il primo film diretto da Simona Ventura che "racconta" i giorni in cui è stato costruito l'Ospedale Alpini di Bergamo in piena crisi Covid

Proger Smart Communication, società di comunicazione creata da Proger Spa, debutta nel mondo cinematografico in rassegna alla 78^ edizione del Festival del Cinema di Venezia, con Simona Ventura alla regia, con il film ''Le sette giornate di Bergamo''. Il film è un affresco che, attraverso una ventina di testimoni, racconta in un salto temporale di 15 mesi che cosa hanno rappresentato i sette giorni in cui è stato costruito l'ospedale Alpini.

Per l'Ad di Proger, Marco Lombardi, non si tratta di un debutto casuale, ma perfettamente coerente con il core business di Proger: "La costruzione di un ospedale, la ricostruzione di un territorio e delle sue relazioni post pandemiche, un formidabile esempio di ingegneria e di umanità". Non è la prima volta che il cinema italiano racconta i fatti di quel periodo. Nel marzo del 2020, proprio mentre il virus colpiva l'Italia e la provincia di Bergamo in particolare, veniva realizzato l'unico film in presa diretta durante la prima ondata Covid: ''A Viso Aperto - Il Docufilm''.

Sergio Rizzini, Responsabile nazionale della Sanità Alpina, che ha guidato la costruzione dell'Ospedale, è stato poi l'artefice del progetto del nuovo film sviluppato con Ambrogio Crespi, affidato alla prima regia di Simona Ventura. É stato possibile conservare uno scrigno di emozioni grazie alle immagini fissate da Giacomo Pellegrinelli, che ha documentato il grande tesoro di umanità nei giorni della tragedia. Un'umanità che ha saputo vivere e reagire anche con il miracolo dell'ospedale degli Alpini, un presidio realizzato in soli sette giorni di costruzione che ha consentito di poter contare su un efficace contrasto alla diffusione della pandemia. In campo con gli Alpini, una co-produzione di Proger Smart Communication con AddIctive Ideas e SiVe.

Simona Ventura è riuscita in questa sua opera prima, e per chi la conosce non è una sorpresa, ad accompagnare lo spettatore alla visione del film con leggerezza e al contempo sensibilità e profondità. Tra gli autori, Giovanni Terzi e Natascia Turato. Al fianco della Ventura anche giovani di talento, come Niccolò Crespi con Michele Saulle; alla fotografia Orazio Truglio e Alessandro Arrighi alla direzione lavori.