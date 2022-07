Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi diventano genitori - FOTO

L'attrice Cristiana Capotondi è in dolce attesa

Cristina Capotondi annuncia la sua prima gravidanza. L'attrice finalmente corona il sogno di diventare madre, in passato aveva dichiarato che il rapporto con il compagno, Andrea Pezzi, si era fortificato grazie anche ad alcuni periodi di castità. La coppia è molto riservata e ha scelto di vivere in provincia di Siena, lontano dai riflettori.

La protagonista di "Notte prima degli esami", Cristiana Capotondi, a 42 anni s'appresta a vestire il ruolo più importante della sua vita, quello di mamma. Chissà se dopo la nascita arriveranno anche le nozze. Andrea Pezzi a Caterina Balivo nella sua trasmissione "Vieni da me", aveva dichiarato: "Non so se ci sposeremo, aspetto che me lo chieda lei".