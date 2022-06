Dannii Minogue svela i capricci da diva di Jennifer Lopez in televisione FOTO

J.Lo e le sue bizze da diva, la rivelazione

Jennifer Lopez ha davvero fatto impazzire gli organizzatori del famoso programma tv Top of the Pops quando, negli anni ’90, li ha subissati con le sue richieste da diva. A rivelarlo è Dannii Minogue, sorella della più celebre Kyle, che nello stesso periodo frequentava lo show musicale.

In quell’occasione, l’artista australiana ha captato voci sui capricci di J.Lo: “Ero anche io ospite di Top of the Pops e mi hanno detto che Jennifer Lopez stava arrivando, ma che non si sarebbe esibita a meno che non le avessero ridecorato il camerino. Ha pretesto che tutto fosse di colore bianco, divano compreso. Incuriosita, mi sono fatta portare nel suo camerino per dare un’occhiata, visto che ancora non c’era. Mi sono bevuta ogni dettaglio, anche se pensavo che lei era sempre coperta di body makeup dalla testa ai piedi: come fai a metterti su un divano bianco?”.