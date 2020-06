Davide Merlini, ecco il nuovo singolo 'E' tardi rimani'

Venerdì 5 giugno esce E’ tardi rimani, il brano scritto da Davide Merlini e Marco Canigiula. Davide Merlini, finalista di XFactor 6, indimenticabile Romeo nel Musical Romeo e Giulietta Ama e Cambia il mondo prodotto da David Zard e dal figlio Clemente per la regia di Giuliano Peparini (dal 2013, con 400 repliche) e concorrente dell’edizioni 2016 e 2017 di Tale & Quale Show in cui la sua esibizione nei panni di Massimo Ranieri è passata alla storia, mette in musica una sua pagina di vita.

È tardi rimani è una ballad autobiografica dalle sonorità semplici e immediate. Il brano, prodotto da Maurizio Raimo per la Raimoon Edizioni Musicali Srl è distribuito su tutte le piattaforme digitali.

È la storia di un amore che potremmo aver vissuto tutti: qualcosa di grande che potrebbe diventare “per sempre” ma spaventa per la sua grandezza. Occorre un atto di coraggio per dar forma a una vita insieme.

La sensazione di essere ad un bivio con un semaforo spento e non sapere cosa fare, oppure davanti a un film che non si vorrebbe vedere ma che viene comunque proiettato. Un amore rischioso che potrebbe farci cadere ma anche volare.

La protagonista del video è Camilla, la fidanzata di Davide: una scelta voluta per rendere ancora più autentico e forte il messaggio. I due innamorati, non sono figuranti ma Davide e Camilla che questa sfida per la vita hanno scelto di accettarla.

Dichiara Davide: “In questo momento particolare, di fragilità e paura, quell’amore che temevo e spaventava entrambi è diventato il nostro punto di riferimento: una nuova partenza per progettare insieme il futuro”.

Il videoclip del brano è stato realizzato dal giovanissimo regista Angelo Capozzi in una delle città più belle del mondo: Firenze.

Oggi queste immagini, girate prima del lockdown, ci fanno sognare di poter godere ancora la tanta bellezza del nostro Paese auspicando che si possa al più presto ritornare a “quella normalità” che prima davamo per scontata e che abbiamo imparato ad apprezzare solo nel momento in cui ci è stata negata.