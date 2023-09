Dayane Mello, lite con Giulia Salemi. "Sono schifata. Fanno..."

Dayane Mello-Giulia Salemi lite. "Sono schifata"

Giulia Salemi e Dayane Mello ai ferri corti: cosa è successo tra le due migliori amiche?

Pare che la Salemi abbia incontrato la Mello a una sfilata e non l’ha salutata -secondo quanto riporta Dagospia - e per questo Dayane si è incazzata. Ecco cosa ha postato: “Io dò una chances, cerco sempre di prendere i rapporti che si sono persi, dare valore a queste persone…E poi? Li trovi nella foresta, gli dici ciao e questa persona scappa via perché la tua presenza dà fastidio o mette nell’ombra il loro personaggio a causa della tua luce? Sono schifata. Fanno schifo”.

LEGGI ANCHE