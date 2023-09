Diletta Leotta, schiena nuda allo stadio e giacca che si apre alla Fashion Week... Le foto

Diletta Leotta, schiena nuda allo stadio e giacca che si apre alla Fashion Week 2023...

Diletta Leotta segna due gol (almeno): dallo stadio di San Siro nel derby Inter-Milan alla Milano Fashion Week 2023

Diletta Leotta, schiena nuda e look mozzafiato al derby Inter-Milan

Diletta Leotta is back. Dopo la gioia della maternità ad agosto (il 16, giorno del compleanno è nata la piccola Aria frutto dell'amore con Loris Karius), la showgirl più amata dai tifosi del calcio italiano nei giorni scorsi ha iniziato la sua stagione calcistica su Dazn e lo ha fatto colo botto in occasione del derby Inter-Milan a San Siro stravinto dalla squadra di Simone Inzaghi.

"Entusiasmo a mille! Grazie a tutti voi per la super accoglienza non vedevo l’ora di tornare", ha scritto in un post social per ringraziare i suoi fans. E con esso alcune foto del suo look con cui è scesa in campo al Meazza: camicetta nera, leggera scollatura e schiena nuda.

Leggi anche

Zaira Nara da infarto totale, il perizoma della sorella di Wanda è clamoroso

Con tutto il rispetto per Markus Thuram (una prestazione spettacolare quella del francese), Lautaro Martinez (autore di giocate da fuoriclasse), Mkhitaryan (doppietta che messo in ginocchio il Milan) e Frattesi (il gol del punto esclamativo: 5-1 e tutti sotto la doccia), il gol più bello lo ha segnato Diletta Leotta.

Diletta Leotta, giacca sensuale (che si apre). che gol alla Milano Fashion Week 2023

E in attesa del nuovo turno di campionato, la showgirl siciliana in queste ore si è concessa qualche ora alla Milano Fashion Week: il selfie in ascensore con la giacca super sensuale indossata e la foto (con giacca che si apre lievemente...) insieme alla Fashion stylist Anna Dello Russo hanno lasciato i fans a bocca aperta.