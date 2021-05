Dotan, arriva l'album "Satellites". E il concerto in Italia...

Dotan, album "Satellites". E il concerto in Italia a Milano...

Il musicista israelo-olandese Dotan annuncia l'uscita del nuovo album, in arrivo il 28 maggio e dal titolo Satellites che oltre a comprendere le hit Numb, No words e There Will be a Way, si arricchisce oltre che del recente singolo Mercy (canzone profonda, intensa, melanconica, sacrale) di altri sette brani contraddistinti dalla medesima intensità a conferma delle peculiarità stilistiche del cantautore polistrumentista nato a Gerusalemme.

Dotan, inizia la sua carriera nei Paesi Bassi dove ha collezionato dischi di platino e primi posti in classifica: Miglior Artista & Songwriter dell’anno, Miglior Artista Maschile per 3 anni consecutivi in Olanda; disco di platino e tra i 10 Migliori Album olandesi di sempre col suo disco di debutto 7 Layers (romanticamente scritto, prodotto e registrato nel suo salotto di casa), 4 singoli e 10 dischi d’oro con oltre 100 milioni di streaming globali. Esploso in Italia grazie al successo clamoroso della hit Numb - scritta a Los Angeles con Neil Ormandy (James Arthur, Dean Lewis) e Tim Randolph (Imagine Dragons).

DOTAN IN "NUMERI"

Cantautore multi-platino olandese-israeliano

Ad oggi, oltre 1/4 miliardo di stream

2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify

# 1 airplay singoli in più paesi negli ultimi 12 mesi.

"Numb" è un singolo certificato Gold in Paesi Bassi, Italia e Polonia

Top 40 airplay in Italia per 12 mesi interi, su 3 singoli: Numb, No Words e il recente successo There Will Be A Way.

"Numb" ha raggiunto la Top 5 airplay e # 1 Shazam.

# 1 Shazam single nel 2020, Top 100 Global Shazam per oltre 2 mesi

Ad oggi, oltre 5 milioni di Shazam.

Successo radiofonico e televisivo in Olanda, Italia, Polonia, Russia, Svizzera, Messico, Germania, Brasile, Francia, Spagna, Portogallo, Romania e altro ancora.

Il recente singolo 'There Will Be A Way' è ENTRATO in 16 playlist di New Music Friday al lancio, ha oltre 7 milioni di stream su Spotify ora, 1,3 milioni di visualizzazioni Youtube su video ufficiale, 1/2 milioni di Shazam fino ad oggi, oltre a raggiungere la Top 100 airplay in Germania, Top 20 airplay in Italia, Paesi Bassi, Svizzera, Polonia.

Oltre 10 milioni di visualizzazioni di YouTube nell'ultimo anno

1 / 4 milioni di social media combinati

Tutto esaurito in tournée tra cui Ziggo Dome, AmsterdamFestival come Sziget, Pinkpop, Rock WerchterMusica sincronizzata su Pretty Little Liars, American Idol, Love Island, Vampire Diaries, Made in Chelsea, The 100, The Maze Runner...