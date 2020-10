Elisa Sapienza pop e scrittura d'autore nel singolo "Come la felicità"

Tra dispute a colpi di like e dislike, provocazioni effimere, autotune no, autotune sì, anti trap/pro trap, arriva Elisa Sapienza.

La sua ricetta acqua e sapone è un pop cantautorale senza scorciatoie, genuino e semplice come la ricetta tradizionale della nonna, a cui - per altro - Elisa è molto legata. Nelle interferenze cacofoniche di un mercato musicale saturo, in cui lo stupore deve precedere l'emozione, il colpo di scena inchiodare l'ascoltatore per distrarlo dalla mancanza di uno story telling, lo stile celare la mancanza di sostanza, il singolo "Come la felicità" ci dà speranza.

Un delicato arpeggio di chitarra acustica, la confessione di una giovane ragazza che risponde alla vita con voce ancora adolescenziale. Inizia così il brano di Elisa Sapienza, con tutto il coraggio di chi ha qualcosa da cantare, e lo fa senza gridare.

Il pop incontra la scrittura d'autore senza paura di essere tradizionale. La parola d'ordine è scaldare il cuore dell'ascoltatore, non farlo sussultare con uno shock!

"Come la felicità" è una confessione biografica, pagine di un diario personale disegnate in forma canzone che diventano manifesto di speranza da spartire con l'ascoltatore. L'intimità si fa condivisione, come quel sentimento che credi essere solo tuo, ma che invece accomuna tutti.

Non è facile essere pop, ovvero genuini, negli anni della trap, ovvero della provocazione. La fattura che si cela dietro questo messaggio vede il contributo di alcuni dei migliori musicisti del panorama italiano. La canzone è stata scritta da Elisa Sapienza con Filadelfo Castro, (direttore d'orchestra di Rita Pavone nell'ultimo Festival di Sanremo), e Stefano Paviani, ed è stata arrangiata e prodotta da Filadelfo Castro nel suo Beat Factory Studio di Como. Hanno suonato: Filadelfo Castro (chitarre e programmazioni), Diego Corradin (batteria), Daniele Sala (basso). Il brano è stato mixato da Marco Barusso (BRX Studio) e masterizzato da Claudio Giussani (EnergyMastering Studio di Milano).

La giovane cantautrice milanese ha un importante background di musica, ha studiato e conosce la materia musicale pur avendo solo 26 anni. Eppure, non c'è alcuna ostentazione nella sua proposta artistica. La semplicità, spesso, è la formula più complessa di traduzione artistica generata da una mente creativa. Elisa Sapienza ne è consapevole e "Come la felicità" è il suo monito per ricordarcelo.

IL VIDEOCLIP

In fondo reporter lo siamo un po' tutti. Smartphone sempre in mano, video-selfie, clip girati dal primo "operatore amico" a disposizione. Al centro dell'inquadratura noi e le persone a cui vogliamo bene, testimoni e custodi dei nostri sentimenti. Il ricordo di una vacanza, l'emozione bambina di un parco tematico, un viaggio stretti stretti, eppure felici in auto. Il tuo asciuga capelli può anche diventare un microfono e sei quasi una star mentre scendi la scalinata di Piazza di Spagna.

Il videoclip di "Come la felicità" è un vero e proprio reportage a costo zero, in cui il valore inestimabile è costituito dai ricordi. Questi sono le pagine del diario di bordo personale di Elisa Sapienza, ma sono perfettamente specchio per ognuno di noi. Genuine come un backstage della vita quotidiana, le inquadrature sono imperfette e “sbagliate” come la vita medesima che viene raccontata. Non c'è fiction, storyboard, scenografia, trucco, recitazione: è la vita immortalata, in quanto tale.

Gli attori non protagonisti sono la famiglia, gli amici, i pilastri su cui Elisa ha costruito la vita/carriera. E il suo ruolo da protagonista è ingenuo e genuino come i ruoli che ognuno di noi veste quotidianamente.

Biografia

Elisa Sapienza, nasce a Milano nel 1994, e sin da piccola sa già che la sua vera passione si chiama musica.

Inizia a frequentare la scuola di Musica di Città di Novate diretta da Paola Bertassi, dove segue corsi di canto, coro, musical e pianoforte.

La scuola, molto attiva anche nella produzione degli spettacoli, le offre l’occasione di esibirsi, sotto la regia di Alfonso Lambo, a numerosi spettacoli musicali.

Nel 2015 decide di perfezionare gli studi iscrivendosi al Vms di Milano di Loretta Martinez, dove è attualmente diplomanda in Didattica del Canto Moderno. Approfondisce così lo stile e il linguaggio musicale, l’ear training, l’armonia, il pianoforte e l’interpretazione.

Dal 2016 insegna canto presso la Scuola di Musica Città di Novate, esperienza che le permette di arricchire il suo bagaglio tecnico-espressivo.

Attualmente si dedica al suo primo progetto musicale da solista.

A ottobre 2018 pubblica il suo primo singolo “Replay”.

Regista del videoclip è Andrea Basile, che ha già firmato video musicali di importanti cantanti italiani come Tiziano Ferro e Ligabue.

A gennaio 2019 si è esibita live al Teatro Brancaccino di Roma.

Il 17 maggio 2019 viene pubblicato il suo nuovo singolo “Eccezionali” prodotto e arrangiato da Filadelfo Castro e scritto insieme a Stefano Paviani.

Il 7 giugno 2019 esce il primo EP di inediti (5 brani e una versione acustica) dal titolo “Il Tempo Vola” presentato in estate dal vivo nelle maggiori piazze d'Italia.