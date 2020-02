Eros Ramazzotti ritrova l’amore: in vacanza con la nuova fidanzata. RUMORS

Eros Ramazzotti di nuovo fidanzato: vacanza romantica a Miami. RUMORS

Il cantante romano ha ritrovato il sorriso. Il settimanale Chi lo ha immortalato insieme ad una nuova presunta fidanzata.

Dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli, ad Eros Ramazzotti sono stati attribuiti diversi flirt. I diretti interessati hanno però sempre smentito. Le foto pubblicate ora dal settimanale diretto da Alfonso Signorini non sembrano lasciare dubbi.

Eros Ramazzotti ha una nuova fidanzata? Si tratta di una pittrice

“EROS RAMAZZOTTI RITROVA IL SORRISO CON VALENTINA” si legge sul profilo instagram del settimanale Chi. “Eros Ramazzotti ritrova finalmente il sorriso con una donna, una pittrice, conosciuta in spiaggia a Miami. “Chi” lo ha sorpreso con una procace amica che vive d’arte ed è celebre in Florida: si chiama Valentina Bilbao, è venezuelana ma vive e lavora a Miami ed è lei che ha fatto il primo passo verso il cantante per raccontargli la sua storia: perché lei ama dipingere (ha già esposto alla Biennale di Venezia nel 2017 e all'Art Basel di Miami nel 2018) ascoltando la sua musica preferita, che spazia dai Beatles ai Queen, mentre per l’ Italia… la sua ispirazione nasce e cresce quando ascolta Eros Ramazzotti. Sarà l’inizio di un nuovo amore o soltanto un flirt passeggero?”.

Il lungo post fa da commento ad alcuni scatti che immortalano il cantante in compagnia della bella Valentina Bilbao. I due appaiono in spiaggia, mentre chiacchierano serenamente.

Eros Ramazzotti e Valentina Bilbao: avrebbe fatto lei il primo passo

Secondo quanto rivela il settimanale Chi, sarebbe stata la pittrice a fare il primo passo. “Metto le mie emozioni su tela ascoltando la tua musica” avrebbe rivelato Valentina al cantante.

Eros Ramazzotti: nuovo amore o amicizia?

Eros Ramazzotti e Valentina Bilbao non hanno ancora confermato né smentito. Dagli scatti sembra però che il cantante abbia ritrovato il sorriso dopo la fine, sofferta, della lunga relazione con Marica Pellegrinelli.

Tornerà in Italia con la nuova presunta fiamma? Per il momento Eros si sta godendo una vacanza insieme alla Bilbao, per recuperare le energie in vista dei prossimi impegni.