Eveline Dellai, scambio di messaggi hot tra la pornostar e il premier belga

Eveline Dellai, scandalo internazionale: l'attrice hard è stato il sogno proibito del premier belga Alexander De Croo, che ora rischia la poltrona

Non è certo la prima volta che uno scandalo sessuale può provocare la fine della carriera di un politico. E' proprio quello che sta succedendo a Alexander De Croo, primo ministro del Belgio, che avrebbe letteralmente perso la testa per l'attrice hard italiana Eveline Dellai. Tra i due ci sarebbe stato un fitto scambio di messaggi piccanti. La star di film per adulti è nata a Villamontagna (Trento) nel 1993 da padre italiana e mamma della Repubblica Ceca ed è famosa per aver preso parte a diverse pellicole insieme alla sorella gemella Silvia. Lo scandalo è scoppiato a seguito della pubblicazione del libro "I becchini del Belgio" del giornalista di Newsweek.

Eveline Dellai: "Non conoscevo De Croo. Ci ho provato molte volte ma non mi interessava"

Lo scambio di messaggi tra Eveline Dellai e De Croo, che ha 46 anni ed è spostato con due figli, era iniziato quando il secondo era ministro delle Telecomunicazioni. “Mi ha contattato tanto tempo fa. – spiega l'attrice hard al magazine online www.mowmag.com- Non so come ha fatto ad avere il mio numero personale, ma da quel suo numero mi ha contattato nel 2020. E non mi ha scritto solo una volta, mi ricordo che ci ha provato… tante volte”. Il tono dei messaggi era del tipo: “Hey tesoro. So che sei in Belgio il 24 novembre… Fantastico! Pensi che potremmo fissare un incontro il giorno dopo lunedì 25?”.

All'epoca Eveline Dellai non conosceva De Croo e ha scoperto che era un ministro solo grazie all'amico e produttore Denis Balck Magic. “Denis era innamorato di me – continua la Dellai - Perciò ha contattato De Croo. Ma io non lo sapevo! Non ero in Belgio e non mi interessava questa cosa, per cui l’ho dimenticata quasi subito. Ma un giorno ho litigato definitivamente con Denis, gli ho detto cosa penso di lui e poi l’ho cancellato dalla mia vita. Forse per questo si deve essere offeso e ha raccontato tutto questo alle mie spalle. Ma non so perché e cosa è successo tra di loro due. Forse perché era arrabbiato con me – conclude la giovane - Forse per una questione di soldi, davvero non lo so".