Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: "Noi come Sandra e Raimondo...". Intervista

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, torna Ex on the Beach Italia. L'intervista

Cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova stagione di Ex on the Beach Italia 3 in onda su Paramount+ dal 30 novembre?

"Di tutto, perché regala sempre belle emozioni. Succederanno delle cose che non si sono mai viste in questo programma, spiega Cecilia Rodriguez ai microfoni di Affaritaliani.it. I protagonisti “avevano voglia di divertirsi e di mettersi in gioco. Non si sono risparmiati”

... e cosa aspettarsi da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in questa edizione…

“La simpatia di sempre, che siamo migliorati e diventati molto più bravi”, risponde la soubrette argentina. “Con un anno di esperienza in più, questa è la terza volta che conduciamo Ex on the Beach. Iniziamo a padroneggiare meglio la camera e la situazione generale visto che abbiamo un’infarinatura ben collaudata”, sottolinea Ignazio Moser ad Affaritaliani.it.



Dove sentite che dovete ancora migliorare…

“Io potrei iniziare da un corso di dizione”, dice Cecilia. Ma “dicono che piace tanto il mio accento argentino, quindi me lo tengo stretto scappare. Non lo modificherò”.

“Dobbiamo essere un po’ più severi, pungenti con i nostri concorrenti. Tendiamo sempre un po’ a giustificarli. Invece forse dovremmo essere un po’ più rigidi, ma è difficile esserlo con questi ragazzi”, spiega Ignazio. E Cecilia aggiunge che “siamo stati dall’altra parte ed è brutto, quindi cerchiamo sempre di coccolarli un po’”

Cosa rubereste l’uno dall’altro?

“Io ruberei la memoria di Ignazio, è spaventosa. Io non ce l’ho, dimentico sempre tutto. Lui mi fa un po’ da gobbo”.

“Io la comicità della Ceci, è innata. O ce l’hai o non ce l’hai. E lei ha queste uscite buffe che tante volte rompono il tempo e le vengono molto bene”

Vi sentite in prospettiva i Sandra e Raimondo della tv?

“Ce lo dicono sempre, un po’ sì”, sorride Cecilia. “Sandra e Raimondo… sì, sì. Abbiamo un po’ anche gli stessi temi di discussione tipo quando fa troppo caldo in camera, troppo freddo”, sottolinea Ignazio Moser.

In questi giorni siamo in pieno clima Mondiali 2022 in Qatar. Come li state vivendo?

“Io quello che c’era da soffrire per l’eliminazione dell’Italia l’ho già sofferto tutto. Secondo Mondiale che vediamo da casa - spiega Moser - Adesso tifo per l’Argentina, poi con il papà di Cecilia e il fratello che sono molto appassionati di calcio parliamo sempre. Con l’Arabia Saudita è partita male (poi è arrivato il riscatto contro contro il Messico grazie ai super gol di Messi ed Enzo Fernandez, ndr), ma anche l’Italia nel 2006 quando ha vinto i Mondiali era partita male, si erano qualificati per il rotto della cuffia, poi però…”

Un fioretto che fareste per la vittoria Mondiale dell’Argentina…

“Ti do uno spunto… la Ferilli quando disse ‘se la Roma vince lo scudetto’…”, suggerisce Ignazio a Cecilia. “Potrebbe essere una cosa piacevole per i tifosi argentina… no scherzo”, aggiunge sorridendo sempre Moser. “Comnque io se vince l’Argentina mi taglio i capelli”, conclude. Cecilia Rodriguez spiega: “Non sono così tanto tifosa anche se è la mia Argentina. Ma non faccio fioretti per il calcio. Che vinca il migliore”.



Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez (Lapresse)



Un bilancio del vostro 2022…

“Grande annata, abbiamo fatto un sacco di cose e lancio tanti nuovi progetti imprenditoriali. Abbiamo un e-commerce insieme e altre cose di cui vi parleremo nei prossimi mesi”, dice Ignazio Moser.

Un sogno, obiettivo per il 2023…

“Di fare una linea di abbigliamento tutta mia, lavoro per quello. Forse anche con il mio nome. Ne ho altre che vanno molto bene, ma il sogno è quello. Però più avanti, in futuro”, rivela Cecilia Rodroguez.

“Sentirmi realizzato, di essere una persona che ha fatto quello che voleva nella vita. Che non è semplice”, conclude Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ecco Ex on the Beach Italia 3

Ex on the Beach Italia, la versione italiana del franchise di MTV, prodotta da Fremantle, arriverà in esclusiva dal 30 novembre su Paramount+. L’attesissima nuova edizione del dating reality show più amato della TV, sarà disponibile sul servizio di streaming ogni mercoledì con due nuovi episodi a settimana. Quattro ragazze e quattro ragazzi partono per una vacanza da sogno verso Tierra Bomba, una meravigliosa isola colombiana al largo della costa di Cartagena de Indias per vivere un’avventura indimenticabile, conoscersi meglio e magari trovare l’amore. Non sanno però che ogni giorno dalla spiaggia spunterà uno dei loro ex, a rovinare il divertimento! Oltre alla nuova splendida location, tra le tante novità letteralmente mozzafiato di questa edizione, anche un “tablet del terrore” sempre più “cattivo”!

Alla conduzione del programma due che nella vita non sono di certo ex ma, al contrario, una coppia innamoratissima: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che anche quest’anno guideranno il racconto. Che sia di buon auspicio anche per i concorrenti? Non vediamo l’ora di scoprirlo!

