Festival di Cannes 2023, Chiara Mastroianni madrina. Tre italiani in corsa

Festival di Cannes 2023, Chiara Mastroianni madrina

Sarà Chiara Mastroianni, figlia dell'indimenticabile Marcello Mastroianni e di Catherine Deneuve, ad aprire ufficialmente come madrina, la 76esima edizione del Festival di Cannes.

La kermesse prenderà il via alle 19 con la cerimonia di apertura. L'attrice e modella francese di origine italiana tornerà poi sul palco il 27 maggio, per la cerimonia di chiusura, quella della premiazione della Palma d'Oro e degli altri premi ufficiali.

Saranno 11 giorni di proiezioni, eventi, feste, e momenti business (il Cannes Market è tra i più importanti al mondo) con la presenza di star francesi e internazionali. I film sono divisi in sezioni. I più attesi, naturalmente, sono quelli in concorso e Fuori concorso.

Tra i primi, quest'anno ci sono quelli firmati da ben tre italiani: Marco Bellocchio, Nanni Moretti, Alice Rohrwacher. Tra i fuori concorso, spazio ai cosiddetti "filmoni": kolossal ad alto contenuto stellare e spettacolare. Da Indiana Jones 5 a The Killers of the Flower Moon di Scorsese.

Festival di Cannes 2023, Catherine Deneuve splende sul poster ufficiale

È Catherine Deneuve, oggi 79 anni, l'attrice che splende sul poster ufficiale della 79esima edizione del festival.

La foto impressa sul poster raffigura una bellissima Deneuve ritratta sulla spiaggia, lo sfondo del mare. È una foto scattata in Costa Azzurra il 1 giugno 1968. Catherine Deneuve in quell'occasione e' sulla spiaggia di Pampelonne, vicino a Saint-Tropez.

Sta girando il film La Chamade di Alain Cavalier, tratto dal romanzo di Francoise Sagan. L'attrice interpreta Lucile, una giovane donna dalla vita mondana e superficiale, all'insegna dell'agio e del lusso. La foto mostra una Catherine audace e romantica. Una giovane donna dai lunghi capelli biondi, sorridente, alla quale si aprirà poi una lunghissima carriera di successi.