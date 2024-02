Francia, l’ex attrice porno Ovidie ora in sciopero dal sesso

Ovidie, nome d’arte di Eloïse Delsart, in Francia è molto famosa. Artista versatile, scrittrice e attrice francese classe 1980.

Non solo. Ovidie è femminista ed è passata da essere protagonista e regista di film porno ed erotici a intellettuale, documentarista e autrice che ha rinunciato a fare l’amore come scelta personale e politica. Il motivo? "Grazie al #MeToo e alla decostruzione della sessualità che ne è conseguita, oggi non ci si vergogna più di dire che non si fa più sesso”.

"Dopo il #MeToo e grazie alla cultura del consenso, soprattutto i giovani non si sentono più obbligati a farlo. Possono essere asessuali eppure innamorati del loro partner”.