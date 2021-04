Frank Matano, il caprone Olda è arrivato a Milano. Guarda i video

Frank Matano, il caprone Olda è arrivato a Milano

Qualcosa di strano e inaspettato sta accadendo in città. Nel pomeriggio di ieri sono apparsi nel centro di Milano, nei pressi di Piazza Gae Aulenti e in alcuni dei luoghi più rappresentativi della città, delle giganti orme di zoccoli e dei particolari cartelli stradali che sembrano tracciare il passaggio di un enorme visitatore caprino.

Dove sarà diretto? Dove vorrà condurci? E cosa ci fa a Milano? Nessuno in città ha sentito belare o ha avvistato delle corna aggirarsi indisturbate. Prima di adesso, l’unico collegamento a disposizione era la comparsa di un caprone di nome Olda sul palco della finale di Italia’s Got Talent, al fianco di Frank Matano. Ma che legame esiste tra Olda e Matano? Alcuni indizi ci conducono al loro primo incontro che risale a qualche settimana fa, quando Olda, dopo aver brucato pascoli in lungo e in largo, è giunto alla porta di Frank per affidargli un compito importante.

Olda ha consegnato a Frank Matano una lettera in cui erano riportate delle istruzioni per la realizzazione di un progetto. Da allora i due sono al lavoro su qualcosa di segreto.

Pezzo dopo pezzo, martellata dopo martellata hanno costruito qualcosa di gigantesco e spettacolare con l’aiuto di alcuni amici. Proprio ieri però Frank ha perso letteralmente traccia dell’amico caprone, pare proprio che Olda si sia improvvisamente allontanato portando con sé il frutto del loro duro lavoro e disseminando diverse tracce in giro per la città.

Lo sconforto di Frank però passa velocemente, Olda non è il tipo da dimenticare gli amici, infatti ha chiamato subito il suo compagno d’avventura per rassicurarlo: l’opera è al sicuro. L’appuntamento, gli dice, è per il 15 aprile in piazza Gae Aulenti… basta seguire le mie orme!

Per scoprire che cosa hanno costruito e che fine ha fatto l’amico caprone di Frank è possibile visitare i loro profili social, dove sono già online i video dei loro incontri.