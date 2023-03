GF VIP chiude. Troppe "volgarità". Colpo di scena in casa Mediaset. Rumor

GF Vip chiude, panico tra milioni di telespettatori



GF Vip chiude? Panico tra milioni di telespettatori che aspettano il programma Mediaset con ansia ogni giorno. Il Grande Fratello VIP rischia davvero la chiusura. Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, è intervenuto ufficialmente per commentare il degrado che caratterizerebbe questa edizione del reality sul proprio blog. Pare infatti che i telespettatori non gradiscano la direzione di Alfonso Signorini.



"Il nulla assoluto su cui questi show si basano è ormai venuto a noia anche ai fan più incalliti, che di parolacce, bullismo, volgarità e discussioni vuote non ne possono proprio più. E finalmente, dopo tanto tempo, lo dicono", scrive Rienzi.