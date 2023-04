Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini insieme? Il gossip di Pasqua

Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini, il gossip di Pasqua

Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini insieme? È il gossip (non confermato) di Pasqua. Lei, celebre giornalista e conduttrice del Tg1, è ormai un volto noto della tv italiana. Nata nel cuore delle Marche, a Fabriano, il 23 aprile 1987, Cardinaletti si è fatta strada nel mondo dei media. A ipotizzare l’unione sono stati diversi siti dopo che il settimanale Chi ha tracciato l’identikit della nuova fiamma del cantante pop.

Lo scorso 28 settembre Cremonini pubblicava sui social una fotografia in compagnia di Giorgia Cardinaletti, che pochi minuti prima lo aveva ospitato negli studi del Tg1 per la presentazione del suo singolo "Stella di mare", cantato insieme a Lucio Dalla.

La stessa Cardinaletti, poche settimane dopo, dedicava al cantante un post su Instagram in occasione di un suo concerto, nel novembre 2022. Anche in quel caso foto di rito nel dietro le quinte e didascalia a metà strada con citazione e un pizzico di allusione: "Share the love".