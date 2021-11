Harry Potter, il cast torna a Hogwarts: dove e quando guardare la reunion

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts - il cast della saga cinematografica si riunisce per in occasione dell'anniversario dell'uscita nelle sale del primo film

Grandi notizie per tutti i fan di Harry Potter. I protagonisti della serie cinematografica ispirata dai libri di J.K. Rowling si riunirà per celebrare il 20esimo anniversario dell'uscita delle sale del primo capitolo della saga: Harry Potter e la Pietra Filosofale. Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint parleranno con il regista Chris Columbus di tutti gli otto film con interviste, approfondimenti e altri contenuti che faranno impazzire gli amanti del maghetto.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts - data e dove vederlo

L'evento si chiama Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts e sarà reso disponibile su HBO Max il primo gennaio 2022. E' possibile che verrà trasmesso in Italia anche tramite Sky o NOW TV, che in passato hanno già mostrato altri eventi simili come la reunione di Friends. "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts onorerà la magia dietro alla realizzazione dei film e la magnifica famiglia creata ai Warner Bros. Studios di Londra due decenni fa. Celebrerà anche la non paragonabile eredità del franchise di Harry Potter e il suo incredibile impatto nei cuori, le menti e l’immaginazione delle famiglie e dei fan attorno al mondo", si legge nella descrizione dell'evento di HBO Max. La reunion sarà accompagnata da una retrospettiva sulla saga con i contributi di altri membri del cast come Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch.