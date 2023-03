Il floricoltore piange miseria sui social. Lucarelli lo stronca: "Già fatto"

Selvaggia Lucarelli smaschera le lacrime del floricoltore: "L'ha già fatto nel 2021"

Il filmato dove l'imprenditore agricolo piange per i tulipani recisi dalla grandinata è diventato virale in rete, nel giro di poche ore. Non solo, molti utenti gli stanno dando una mano avviando una raccolta fondi, per aiutare il floricoltore. In tutto il contesto si è inserita anche la giornalista Selvaggia Lucarelli, che in tutta la vicenda cerca di fare chiarezza.

Selvaggia Lucarelli si affida a Twitter e scrive: "Ieri è diventato virale il video straziante di un contadino che piange davanti al suo campo di tulipani danneggiato dalla grandine. Immediatamente è partita l’immancabile raccolta fondi! Ma cosa sapevate di questa storia quando avete donato soldi? Giuseppe e Michele Savino sono i creatori del format 'Tulipani di Puglia'"

Prima di rilanciare ovunque le lacrime del proprietario del campo di tulipani (lacrime con raccolta fondi ovviamente) magari sarebbe bene sapere qualcosa in più di questa storia. Già accaduta nel 2021, stesso copione. https://t.co/fadASlKSBk — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) March 28, 2023

Selvaggia Lucarelli smaschera il floricoltore: "Conosce bene il rischio. Guardate che cosa ha fatto nel 2021"

La giornalista continua su Twitter: "Nella loro azienda florovivaistica Cascina Savino, due anni fa hanno piantato migliaia di tulipani per portare la bellezza nel loro territorio, certo, ma anche per avviare un'attività commerciale. L'evento atmosferico che si è abbattuto nel Foggiano non è esattamente un'eccezione e il buon Savino, agricoltore, conosce bene il rischio. Lo conosce così bene che guardate un po' cosa era successo nel 2021″.

