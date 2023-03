Belve, Lucarelli contro Fagnani: "Di feroce c'è l'ambizione di chi lo conduce"

Belve, Selvaggia Lucarelli contro Francesca Fagnani

Selvaggia Lucarelli boccia Francesca Fagnani e la trasmissione “Belve”. Nel suo podcast la giornalista del Fatto Quotidiano ha ammesso che “a leggere i social e i siti, Belve è il più grande caso televisivo della storia dell’umanità". Come scrive Libero magazine, non a caso, prima di ogni messa in onda le timeline di ogni utente sono invase da dichiarazioni choc, ammissioni inconfessabili e notizie esagerate. Impossibile, quindi, sottrarsi a una valutazione.

"Possiamo dire che Belve è un programma di interviste in cui di davvero feroce c’è soprattutto l’ambizione di chi lo conduce", è la stroncatura di Lucarelli. Fagnani, compagna del direttore di La7 Enrico Mentana, conduce “una cosa a metà tra una seduta di ipnosi regressiva, in cui la gente improvvisamente tira fuori quello che aveva rimosso od occultato, e la copertina di Chi".

Ma soprattutto, dice la Lucarelli, è una trasmissione che vuole assolutamente fare notizia: "Francesca Fagnani fa la giornalista e quello che le sta a cuore non è tanto che il programma sia godibile nella sua interezza ma che sia ‘notiziabile’, ovvero che i suoi ospiti dicano qualcosa che poi sarà rilanciato da siti, social e giornali. Tanto che alle volte viene da chiedersi perché dovrei guardare un programma se tutto quello che si è detto nelle interviste di quel programma è già spalmato ovunque dal giorno prima".

Fin qui, però, nulla di male. Peccato che, oltre allo "scandalismo" e al "clamoroso", resti poco altro. Di sicuro poco dei presunti protagonisti: "L’intervistato è l’elemento meno valorizzato, paradossalmente: non interessa la sua storia nel complesso, non viene fuori un ritratto inedito. C’è soprattutto l’urgenza evidente della conduttrice di strappare una frase ad effetto e di avere la palla alzata per sottolineare una risposta magari fessa con una faccetta sprezzante o la battutina sarcastica. Belve insomma è un programma pensato per valorizzare la personalità dell’intervistatrice: lì si va per far vincere la conduttrice".