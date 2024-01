Iuliana Ierugan madrina al Gran Galà Sanremo On Dentro al Festival

Iuliana Ierugan madrina di un evento al Victory Morgana Bay di Sanremo

Iuliana Ierugan sarà madrina del “Gran Galà Sanremo On Dentro al Festival” che si svolgerà al Victory Morgana Bay di Sanremo (ristorante elegante con vista mare). L’evento è organizzato dall’Associazione Centro Spettacolo, inizierà alle 20.00 e prevede una cena di quattro portate con prodotti calabresi e momenti di musica, intrattenimento, moda e spettacoli vari.

“Sono felice di fare da madrina a questo evento organizzato da Gino Foglia – ha dichiarato Iuliana – che si svolge in contemporanea al Festival di Sanremo. Sono molti anni che partecipo ad eventi di questo tipo che hanno sempre una grande partecipazione di pubblico e addetti ai lavori del settore dello spettacolo. Sanremo è una delle mie località preferite e un importante punto di riferimento lavorativo. Al Morgana sarà presente anche Luca Morelli, autore del libro Rockilience.”

Iuliana Ierugan sta avendo grande successo come influencer: la sua pagina Instagram ha superato i 102mila follower. “In veste di influencer, vado ad eventi di ogni genere – spiega Iuliana - ma soprattutto del settore agroalimentare e realizzo video in cui metto in evidenza la manifestazione ed i personaggi che vi prendono parte come i grandi maestri della cucina italiana, i produttori di vino, i sindaci dei comuni che ospitano le kermesse e così via. I miei canali social sono visti anche da giornalisti di importanti mezzi di comunicazione che poi scrivono articoli sulla manifestazione di cui ho parlato nei miei video.”

Iuliana è anche una presentatrice di eventi di altissimo livello come il Monte-Carlo Food & Wine Festival, i concerti di musica classica al Conservatorio di Milano, il Gran Galà Donna Italiana, l’Omaggio alla Luna alle Cave di Michelangelo a Carrara, il Cooking Show a Casa Sanremo e il Premio Arte Scienza e Coscienza che in passato si è svolto anche a New York durante il Columbus Day.

Iuliana Ierugan ha ottenuto la prima notorietà presso il grande pubblico grazie alla sua attività televisiva e cinematografica. Ha iniziato come letterona a “Passaparola”, poi ha partecipato a “Vivere Meglio”, ha recitato in “Camera Cafè”, “Casa Vianello”, “Crociera Vianello”, nel campione d’incassi “Natale sul Nilo” (28 milioni di euro nel 2002, il film che ha incassato di più nella serie dei cinepanettoni), n­ella commedia di Gerry Calà “Vita Smeralda” (trasmessa innumerevoli volte dalle reti televisive), ha condotto “Pane al pane, vino al vino” ed altri programmi televisivi di successo.