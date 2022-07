Jennifer Lopez e Ben Affleck sposi, ma con gli abiti riciclati

La cantante Jennifer Lopez e Ben Affleck sono marito e moglie, per la cerimonia hanno riciclato due abititi

Il matrimonio dell'anno è a sorpresa ed è quello tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Soprattutto per il tanto atteso sì, circa vent'anni, entrambi hanno indossato e riciclato degli abiti che avevano nella cabina armadio di casa. Così, i neo sposi si sono messi in coda dietro ad altre quattro coppie, davanti alla famosa Little Withe Chanel, di Las Vegas.



In particolare, Ben Affleck è salito all'altare indossando un completo che è rimasto in giacenza nel suo guardaroba da ben due decenni. Mentre Jennifer Lopez ha sfoggiato due abiti, uno dello stilista Zuhair Murad Couture e l'altro un vestito bianco smanicato, come quello di uno dei suoi film "The Wedding planner", del 2001.