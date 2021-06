Kim Kardashian: "Dopo 3 divorzi, amo ancora Kanye. Rimpiango solo il sex tape"

Kim Kardashian, a soli 40 anni, ha già alle spalle tre matrimoni: con il produttore musicale Damon Thomas, con il campione di basket Kris Humphries e con il musicista Kanye West. Le tre relazioni sono state molto diverse sia in termini di durata (4 anni la prima, solo 72 giorni la seconda e sei anni la terza), ma anche in termini qualitativi, come racconta la stessa showgirl.

Se le nozze con Thomas risalgono a quando aveva solo vent’anni, quelle con Humphries si sono celebrate nell’agosto 2011, ormai dieci anni fa, ma già nell’ottobre successivo lei ha chiesto il divorzio. I suoi dubbi erano peraltro noti già prima del fatidico sì: “Mia madre (Kris Jenner, ndr) mi ha offerto una via di uscita la sera prima delle nozze, ma non ho voluto che tutti mi ricordassero per sempre come ‘la sposa in fuga’. Sentivo il peso di deludere tutti, non presentandomi al matrimonio”. Inevitabilmente, la luna di miele in Italia ha portato i nodi al pettine e al rientro a New York stava così male da chiedere l’annullamento del matrimonio, pur sentendo di dovere al marito delle scuse.

Ben diversi sono i suoi sentimenti nei confronti di Kanye West: “Onestamente non credo di voler rivelare pubblicamente i motivi della nostra separazione, ma non è stata una di quelle cose specifiche che si possono addebitare all’una o all’altra parte. E’ stata semplicemente una generale divergenza di opinioni su una serie di cose, che ci ha portati a prendere questa decisione, ma nessuno può dire che io non abbia fatto di tutto per tenere in piedi la relazione. Sarò per sempre la più grande fan di Kanye. Lui è il padre dei miei figli e sarà per sempre la mia famiglia”.

Rispetto ai suoi rimpianti, Kim Kardashian cita il famoso video a luci rosse girato con il suo ex fidanzato Ray J, che è circolato nel 2007, suscitando molto clamore: “E’ qualcosa con cui dovrò convivere per il resto della mia vita, una sorta di spada di Damocle che mi rimane sospesa sopra la testa. Cerco di non avere rimpianti, ma probabilmente l’unica cosa che vorrei cancellare, tra le stupidaggini che ho fatto, è proprio quel video. Soprattutto oggi che sono una mamma”.