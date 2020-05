La7, arriva 'Il gusto di sapere" raccontato da Rossano Boscolo

Da domenica 10 maggio - alle 13 su La7 e a partire da sabato 16 alle 19.20 su La7d - arriva ‘’Il Gusto di Sapere’’ il nuovo programma condotto dal maestro della pasticceria e fondatore della scuola Campus Etoile Academy Rossano Boscolo che racconterà la storia e i segreti della cucina italiana.

Il Gusto di Sapere aprirà ai telespettatori le porte del Garum – il museo e biblioteca della cucina di Roma dove, oltre a storici e curiosi utensili, sono conservati prestigiosi antichi volumi, testimoni dell’evoluzione della cucina italiana.

In ogni puntata il padrone di casa, Rossano Boscolo, incontrerà rinomati chef con i quali varcherà le incantevoli stanze del palazzo al Circo Massimo per consultare i testi più significativi di copie e manoscritti unici al mondo.

Sfogliando e maneggiando questi preziosi cimeli, i cuochi si confronteranno sul loro sapere gastronomico, il tutto corredato da immagini ricercate che didascalicamente supporteranno le curiosità citate: tra ricette, mise en place, tecniche e cenni storici, fino a dar vita ad un piatto della tradizione.

In ogni puntata verranno, quindi, presi in esame altrettanti libri, con altrettanti cuochi. Ciascuno collocato nel suo periodo storico che verrà raccontato attraverso delle illustrazioni originali realizzate in collaborazione con gli artisti illustratori della Scuola Internazionale di Comics - Napoli. 18 artisti che hanno liberamente interpretato, raffigurandola attraverso le più svariate tecniche, la storia che è stata teatro della nascita della nostra cucina.

Da ogni libro verrà poi estrapolato un piatto testimone di caratteristiche che, tassello dopo tassello, hanno gettato le basi della cucina che conosciamo oggi e dei piatti che tanto amiamo. Stupirà scoprire che i piatti presenti sulle nostre tavole al giorno d’oggi, abbiano origini antiche che riscopriremo in un viaggio tra sapori, ingredienti e segreti della nostra tradizione culinaria.

--