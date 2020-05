La7: Torna l'approfondimento di medicina e salute con Le parole della salute

Domenica 24 maggio alle ore 11:50 torna l'approfondimento di medicina e salute di La7 con Le Parole della Salute, il programma settimanale dedicato ai progressi della medicina, alla ricerca scientifica, alla prevenzione e a tutti gli aspetti della vita quotidiana che contribuiscono a migliorare la nostra vita. Oggi, nel corso della pandemia Covid-19, con un importante impegno sociale: rendere omaggio al sistema sanitario italiano e a tutto il suo personale, documentando quell'eccellenza che ha conquistato la giusta riconoscenza solo con i recenti drammatici casi.

Le Parole della Salute, con l'autorevole conduzione della giornalista scientifica Annalisa Manduca, è un programma che intende sensibilizzare e informare correttamente i telespettatori - con grande competenza e con un linguaggio chiaro e accessibile a tutti - sulle diverse tematiche legate alla salute attraverso storie a lieto fine di medici e pazienti: il paziente con l'emotività e la sua "vita in gioco", e il medico con la professionalità e quella stessa "vita nelle sue mani". Storie che non solo metteranno in risalto i processi di guarigione, ma che, attraverso un approccio empatico, daranno la speranza a chi le ascolta che la parola "malattia", grazie a studio, cura e prevenzione, possa essere solo lo stadio precedente di una ritrovata salute.

Nel corso delle puntate verranno approfonditi temi di grande interesse: dall'osteoporosi al diabete, dalle allergie all'emicrania, all'importanza dell'aderenza terapeutica, dando sempre risalto all'importanza di un corretto e sano stile di vita. Veridicità e innovazione caratterizzeranno le puntate e i contenuti trattati per garantire un contributo concreto a chi quotidianamente ricerca informazioni sulla propria salute.

Il format è ideato e realizzato da Prodotto, fattori di videoevoluzione - in collaborazione con la divisione brand integration di Cairo Pubblicità – con il supporto di Teva Italia e Fondazione Italia in Salute.