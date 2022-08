Linda Evangelista riappare sfigurata a causa di un intervento chirurgico

Linda Evangelista torna dopo la criolipolisi: "Non sono più io"

La modella Linda Evangelista, come riporta la Bbc, è apparsa sulla copertina di British Vogue per la prima volta da quando ha affermato di essere stata "deformata" da un intervento estetico andato male. Nelle foto, nastro ed elastico sono stati usati per tirare indietro il viso, la mascella e il collo, nascondendo i problemi causati da un trattamento di congelamento del grasso.

"Quelli non sono la mia mascella e il mio collo nella vita reale - dice alla rivista - e non posso andare in giro con nastro adesivo ed elastici ovunque", ha detto Linda, raccontando: "Stavo cercando di amarmi come sono, ma per le foto... Per le foto - ha aggiunto - penso sempre che siamo qui per creare fantasie. Stiamo creando sogni. Penso che in questo caso sia permesso. Inoltre, tutti gli aspetti che mi creano insicurezza sono curati in queste foto, quindi... Io devo fare quello che amo fare".

"Se avessi saputo - ha poi confidato a Vogue - che gli effetti collaterali avrebbero incluso la perdita del mio sostentamento e una depressione tale da odiarmi... non avrei corso questo rischio".