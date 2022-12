LOI torna con il singolo "GOLD" dopo aver stupito tutti su Tik Tok

LOI, dopo i 50 milioni di stream della cover di The Weeknd, torna con il singolo GOLD

"Credo davvero che con la speranza e la determinazione si possa ottenere qualsiasi cosa. Basta aggiungere un po' di gioia.“ La frase non è di Mary Poppins ma di LOI, artista ventenne di Mannheim (Germania) diventata popolare alla community Tik Tok con la sua personale versione al pianoforte di "Blinding Lights" di The Weeknd. La cover ha raggiunto ben oltre 50 milioni di stream ad oggi ed è sul punto di diventare disco d'oro in Brasile.

Il video è stato cliccato oltre undici milioni di volte e su TikTok ci sono ben oltre 2 milioni di creazioni e oltre cinque milioni di visualizzazioni della sua versione acustica piena di sentimento. Molto di più dell'originale dello stesso The Weeknd...

Lo scorso anno aveva già attirato l'attenzione con il suo primo singolo I FOLLOW diventata poi colonna sonora della saga cinematografica tedesca "Ostwind" e successivamente la traccia ufficiale per la campagna invernale tedesca di McDonald's. Quel singolo ha ormai raggiunto ben oltre dieci milioni di stream.Sebbene la giovanissima artista fosse concentrata sulla costruzione della sua carriera nel paese d'origine, la Germania, ha comunque attirato un’enorme fan base global: fan dagli Stati Uniti, dall'Italia e dalla Francia, così come in America Latina e Giappone, adorano la sua voce unica e la sua personalità spensierata.Loi ha oltre 400.000 follower su TikTok, oltre 80.000 fan su Instagram e con 150.000 follower su YouTube!Dopo alcuni singoli di successo nel suo paese, Loi esce ora a livello internazionale con il brano GOLD (distribuita Warner) dove la sua voce potente e l'incredibile gamma, offrono quell'immediato stato d'animo di benessere che caratterizza la personalità di questa giovane cantautrice tedesca.

La canzone parla di quella persona che ti fa sentire subito meglio, riguarda la sensazione che provi quando sei vicino a quella persona specifica. Per Loi, quella persona speciale è, ad esempio, la sua cara amica Zoe Wees (artista dal folgorante debutto con il brano "Control") con la quale può parlare degli alti e bassi dell'essere un'artista.Quest'estate LOI ha suonato in alcuni festival tra cui Lollapalooza a Berlino mentre recentemente ha aperto anche alcune date proprio di Zoe Wees che l'ha scelta personalmente.Il suo "I FOLLOW TOUR" attraverserà Germania, Austria e Svizzera, nell'autunno 2023.