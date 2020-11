M5s, ecco la svolta di Grillo.Stufo della politica, il comico riparte dalla tv

Beppe Grillo vuole tornare in tv. Il garante del Movimento 5 stelle è stufo della politica e sta riflettendo sulla ricomparsa nel piccolo schermo, complice anche il difficile momento a livello personale, in seguito alle vicende giudiziarie del figlio Ciro, con l'inchiesta che lo vede accusato di stupro e che ogni giorno aggiunge particolari sempre più pesanti nei confronti del 19enne, che avrebbe abusato insieme a tre suoi amici di una ragazza. Per i quali il pm ha chiesto il rinvio a giudizio. Belle Grillo sarebbe pronto a tornare in tv ma le tv non sono ancora pronte. O almeno così pare.

A quanto apprende l'Adnkronos, al momento, nessuno progetto che riguardi il comico è al vaglio dei principali editori televisivi del Paese: da Rai a Mediaset, da La7 a Discovery (che possiede l'ambito canale Nove, sede del fortunato show di Maurizio Crozza), da Amazon Prime a Netflix. "Un ritorno di Beppe Grillo in tv? Non lo smentisco, ma è assolutamente prematuro parlarne". Lo dice, interpellato dall'Adnkronos, il manager di Grillo, Aldo Marangoni. Oggi il quotidiano 'Il Foglio' parla di "contatti" avviati da Grillo con un "colosso della tv". "Sicuramente - si limita a spiegare l'impresario della Marangoni spettacolo - Beppe sta riflettendo su possibili scenari futuri ma più di questo non posso dire". I nuovi progetti saranno solo per la televisione? "Si parla anche di tv. Siamo in una fase di ragionamento generale. Stiamo riflettendo sui prossimi impegni".