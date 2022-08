Maneskin scatenati al Lollapalooza di Chicago, piccolo incidente per Damiano

I Maneskin infiammano il festival del Lollapalooza di Chicago

La band capitolina conquista Chicago, i Maneskin infiammano la folla del Lollapalooza Festival 2022. Sicuramente il gruppo ricorderà questo concerto, il frontman Damiano ha avuto un piccolo infortunio, ma nonostante tutto ha continuato la performance tenenendo il ghiaccio sulla spalla. Mentre alla bassista Victoria si sono staccati i copricapezzoli a forma di stella ed è rimasta in topless.



Dal profilo Instagram i Maneskin ironizzano tutto con numerose storie: "Ieri, la folla al Lollapalooza era così calda che Dam ha avuto bisogno di ghiaccio per rinfrescarsi un po'. Non preoccupatevi, Damiano sta bene".

Infine, i Maneskin hanno ringraziato il pubblico: "Grazie Chicago per questo spettacolo incredibile. Il tuo pubblico elettrizzante. Il calore che abbiamo trovato qui ci ha lasciato davvero senza fiato. Non vediamo l'ora di rifare tutto molto presto".