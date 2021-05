Maneskin, test droga Damiano: ecco la verità sulle accuse al cantante

Damiano dei Maneskin è stato accusato da una rivista francese di aver sniffato cocaina in diretta all'Eurovision. Atteso oggi il risultato del test antidroga

L'Italia torna a vincere l'Eurovision grazie ai Maneskin dopo 31 anni. L'ultimo ad aggiudicarsi il premio è stato infatti Toto Cutugno con il brano "Insieme". La canzone "Zitti e buoni" della band romana è stata particolarmente apprezzata dal pubblico anche se non sono mancate le polemiche. La rivista francese Paris Match Magazine ha infatti accusato Damiano David, fontmant dei Maneskin, di aver assunto cocaina in diretta televisiva. Nella conferenza stampa conclusiva dell'Eurovision, la band vincitrice ha immediatamente smentito la notizia e, anzi, al suo arrivo in Italia Damiano ha confermato che di sua iniziativa si sottoporrà al test antidroga.

La European Broadcasting Union, organizzatrice dell'Eurovision, ha rilasciato un comunicato in cui si legge: “Siamo consapevoli delle voci che riguardano il video dei vincitori italiani dell’Eurovision Song Contest nella Green Room di ieri sera. La band ha fortemente smentito le accuse di consumo di droga e il cantante in questione farà un test antidroga volontario dopo l’arrivo a casa. Lo hanno chiesto loro stessi ieri sera ma non siamo riusciti ad organizzarlo. La band, il loro management e il capo della delegazione ci hanno informato che non erano presenti droghe nella Green Room e hanno spiegato che si era rotto un bicchiere al loro tavolo e che il cantante stava pulendo. L’EBU può confermare che il vetro rotto è stato trovato dopo un controllo in loco. Stiamo ancora esaminando attentamente i filmati e aggiorneremo con ulteriori informazioni a tempo debito".

Damiano e i Maneskin hanno ricevuto sostegno da più parti sui social network e anche da volti noti come Alessia Marcuzzi e Fabio Fazio durante la sua trasmissione Che Tempo che Fa. Per fugare ogni dubbio, il cantante dovrebbe sottoporsi oggi al test antidroga e il risultato è atteso nelle prossime ore.