Maria Elena Boschi, Berruti sotto accusa: già vaccinato a soli 36 anni. Perchè

Maria Elena Boschi, Giulio Berruti sotto accusa: si è vaccinato a soli 36 anni. Ecco perchè

Il compagno di Maria Elena Boschi, Giulio Berruti, è finito nella bufera. Il bellissimo attore si è già vaccinato pur avendo solo 36 anni. Ad annunciarlo è stato lui stesso postando una foto in cui si mostra con il pollice alzato mentre un medico gli somministra la prima dose di vaccino.

A distanza di pochi minuti dalla pubblicazione dello scatto su Instagram è scoppiata un'accesissima polemica. “Ma come mai un under 40 non medico o insegnante lo ha potuto fare?”, chiede piccato un utente. “Beato te. A noi poveri comuni mortali ci vaccineranno nel 2000 e mai. Italia è un paese di medici e vecchi!”, scrive un altro. “Come mai sei così giovane e già lo hai potuto fare?”, domanda un altro ancora.

Perchè dunque Giulio Berruti si è già vaccinato?

Giulio Berruti nella bufera, prima per la mascherina ora per il vaccino anti-Covid

Classe 1984, Giulio Berruti è un giovane attore romano da qualche tempo al centro del gossip per la sua relazione con Maria Elena Boschi. I due erano già finiti nella bufera qualche mese quando erano stati beccati mentre passeggiavano per le vie di Roma con la mascherina abbassata, intenti a scambiarsi anche qualche bacio. La Boschi era stata persino ripresa da Lilli Gruber a Otto e Mezzo. "Le faccio vedere delle foto che lei sicuramente conosce a memoria che il settimanale Chi ha pubblicato che ritraggono lei con il suo fidanzato, l’attore Giulio Berruti, avete la mascherina abbassata e vi fate i selfie”, aveva affermato la conduttrice. “È stata molto criticata - aveva aggiunto la Gruber - perché in tutta Italia vige l’obbligo di portare la mascherina e voi invece siete ritratti senza mascherina”.

“No - ha replicato Maria Elena Boschi - avevamo la mascherina abbassata. Ce l’avevamo, abbiamo abbassato la mascherina essendo noi due da soli e congiunti. Eravamo all’aria aperta, da soli, avevamo la mascherina l’abbiamo abbassata per fare un selfie e poi l’abbiamo rimessa”.

Ora si scatena una nuova bufera a causa di un altro scatto. Giulio Berruti si è fatto immortalare mentre riceveva la prima dose di vaccino. Il web è subito insorto perchè Berruti ha solo 36 anni. Perchè, pur essendo così giovane, l'attore potuto fare il vaccino?

Perchè Giulio Berruti ha fatto il vaccinoanti-Covid a 36 anni

#Vaccinatevi #senza paura ha scritto Giulio Berruti nello scatto in cui si mostra felice mentre riceve la prima dose di vaccino anti-Covid. Fra i numerosi commenti di accusa, ce ne sono anche alcuni a difesa. Alcuni utenti hanno fatto notare che il compagno di Maria Elena Boschi non fa solo l'attore, ma ha anche un altro lavoro. Il giovane è infatti laureato in odontoiatria e ha uno studio medico a Roma. C'è chi ritiene che Berruti abbia fatto il vaccino proprio per questa professione.

L’attore compirà 37 anni il 27 settembre. La sua storia d'amore con Maria Elena Boschi procede a gonfie vele. La Boschi non ha nascosto il desiderio di avere dei figli e di formare una famiglia con Giulio.

“Accanto a Giulio viene naturale pensarci - aveva dichiarato la politica in un'intervista a Verissimo - perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia. Ogni tanto ne parliamo". "Mi piacerebbe sposarmi - aveva poi confidato a Silvia Toffanin - ma bisogna essere in due. In ogni caso credo che l’importante sia avere accanto una persona che, comunque sia, rappresenti casa per te. Quando hai una forte complicità, poi tutto arriva. In amore non mi piace fare programmi”.