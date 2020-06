Martina Beltrami, da Amici al primo posto di iTunes

venerdì 12 giugno,(Fiero Dischi/Artist First),(disponibile qui http://martinabeltrami.lnk.to/ luciaccese , con la produzione di Emiliano Bassi,– spiega Martina Beltrami –A 16 anni scrive le sue prime canzoni e,I suoi fan aumentano sensibilmente, riconoscendo in Martina capacità artistiche ed umane uniche che la portano ad avere un legame molto empatico con chi la segue. Martina è vera, esprime le sue emozioni attraverso la musica che scrive e i suoi fan ritrovano la propria vita in ogni nota, in ogni testo.Instagram: https://www.instagram.com/ martinabeltramiofficial/