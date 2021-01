Michele Biondi, uscito il nuovo album "Down by the river"

Dopo il successo di “Cotton & moonshine”, Michele Biondi segna il secondo capitolo per l’etichetta discografica Il Popolo del Blues, marchio fondato dal giornalista e produttore musicale Ernesto De Pascale, con distribuzione nazionale e digitale Audioglobe.

Il cantante chitarrista firma dieci pezzi che fanno riferimento alle nuove istanze del blues contemporaneo.

Composizioni originali che vanno da “Down by the river” per approdare alla conclusiva “No regrets“, passando per “Lonely and lost”, “The jail”, “Brotherhood”, “Too much weight”, “Crosseyed blues”, “Right now”, “Moving to Texas”, “Angel of the city”.

I MUSICISTI

Michele Biondi indifferentemente a suo agio fra elettrica e slide, da circa venti anni calca i palchi di club, rassegne e festival blues italiani ed internazionali. La lunga lista rammenta Blues made in Italy, Lucca Blues Festival, Blues City Club Pistoia, Natchez Mississippi Celebration, Clarksdale Hambone Festival, Lugano Blues.

Il Cotton & Moonshine tour 2018 ha toccata 12 paesi tra Europa Stati Uniti.

Fra le numerose collaborazioni vale la pena di ricordare quelle con Ray Cashman, Stan Street, Rachelle Coba e Katie Bradley.

Il personale stile di Michele Biond viene supportato dal bassista di lungo corso Giovanni Grasso e dall’essenziale supporto ritmico del batterista Antonio Marchesani. Utile alla funzionale riuscita del progetto il lavoro del vocal coach Matt Cressey, autore del brano “Angel of the city”.

Con l’atteso “Down by the river”, pubblica nuovamente per l’etichetta Il Popolo del Blues.