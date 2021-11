Mina e Celentano? Svd presenta il suo primo singolo

SVD presenta il primo singolo MINA E CELENTANO

Mina e Celentano è un titolo schizofrenico. Come a dire che si vuole sparire nel nulla per restare al centro dell’attenzione. Come il backstage vuoto di un tour tutto sold out. Come il male, o il bene, che torna e se ne va. Come Mina e Celentano. La bella scrittura di Mina e l’inglese inventato di Celentano. Come il tutto dal niente.

"Quando mi sentirò una Mina, è solo dall’altra parte del mondo

che potrò trovare il mio Celentano.

Quando mi sentirò Celentano, è solo dall’altra parte del mondo

che potrà esistere la mia Mina.

Cosi belli e così lontani, lontani come il bene e il male.

Vicini come Mina e Celentano.

Stelle come noi, come Mina e Celentano"

SVD sembra abbia vent'anni, e venga da Roma sud

Sono un libro aperto, quasi una storia splatter. Se c’è da dire una parolaccia la dico. Mi annoia parlare di me, non ci so stare al centro dell’attenzione, perché anche se credo poco allo zodiaco sono un leone, e giuro che mi ci mettono gli altri, al centro. Stare al centro quando si è diversi non è bello. Scegliere il neutro. Nessun riconoscimento è meglio. Non verificarsi. Ora sono felice, perché nella tristezza ci si tuffa, e poi se ne esce. E li capisci cosa ti fa star bene. Ne esci per scelta, mica a caso. Quando ho capito che ero triste fino al collo ho deciso di scrivere poesie. Ho scritto un testo argomentativo sui sogni, uno scarabocchio narrativo che ha fatto piangere mia madre. Era malessere, volevo capire cosa mi faceva stare bene e male. Stare male non poteva essere vergogna. Forse poteva diventare altro, tipo musica. Per capirsi bisogna affrontarsi anche nel male. Ci sono sempre il bene e il male. Vanno e vengono.Il mio nome è una fase, è un nascere e morire e rinascere e morire senza punti fissi. Io inizio a Roma Svd con la musica. Sono a volte molto svd, se vuoi leggerla come sad. Ma scrivo cose felici. Come Mina e Celentano, che quando la balli alzi le mani al cielo. E pensa che abito al primo piano.