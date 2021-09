Musica, Aperol with Heroes: 17 e 18 settembre all'Arena di Verona

Lanciato oggi Mission Diversity, progetto realizzato da Music Innovation Hub – Impresa Sociale insieme alla rete internazionale Keychange e a PRS Foundation, powered by YouTube e con l’adesione dei partner istituzionali ASviS, Italia Music Lab, UN - SDG Action Campaign e UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali.

Il progetto è legato ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ONU, in particolare al Goal 5: raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze, per sostenere tutte le forme di diversità, e promuovere la parità di genere in particolare nel mondo dell’industria discografica e musicale.

Aperol, in qualità di Title Sponsor della seconda edizione del Festival, ne ha reso possibile la realizzazione e ha dato il via alla raccolta fondi. Anche altri grande aziende, come Findus Green Cuisine, si sono unite alla raccolta che è aperta anche ad altri Gruppi che vorranno partecipare e sarà al centro della Mission sociale di APEROL with HEROES, il grande Festival musicale che racchiude il meglio della scena pop contemporanea che si terrà il 17 e 18 settembre all’Arena di Verona, che contribuirà con il versamento del 10% dei propri incassi.

I fondi raccolti serviranno alla realizzazione di almeno 6 progetti artistici provenienti da tutto il mondo, che vedano protagoniste donne e minoranze di genere sottorappresentate. Saranno supportati progetti artistici e musicali originali e coerenti con la diversity e la gender equality, sviluppati da gruppi di lavoro multi-genere che quotidianamente affrontano la tematica delle diversità nella propria cultura, e che partendo dall’Italia si congiungeranno con la rete internazionale Keychange. La chiamata è aperta a qualsiasi ente o organizzazione di livello locale, nazionale o internazionale, profit e non profit, che opera nel campo musicale.