Mtv, Giorgia Surina: "Nuda in copertina per capriccio. Con Marco Maccarini..."

Mtv, Giorgia Surina: "Pensavo se la tirasse, invece mi ha stupita"

Giorgia Surina si racconta. La speaker, attrice e conduttrice televisiva e radiofonica, torna sul suo periodo d'oro, quando era alla guida del fortunatissimo programma su Mtv "Total Request Live", appuntamento fisso e imperdibile per migliaia di fan che affollavano piazza Duomo a Milano andato in onda fino al 2010. "In quel periodo - svela Surina al Corriere della Sera - giravo con la scorta, ero perseguitata dai fan che non mi lasciavano tregua. Mtv decise di far fare una copertina su Max ai vj nudi, io ricordo che ero a Londra e non mi dissero nulla. Ci rimasi molto male, a tal punto che per capriccio decisi di farne una anch'io, ma stavolta da sola". Surina ricorda in particolare due tra le tantissime interviste fatte a celebrità del cinema e della musica.

Una ad Anthony Hopkins: "Ero terrorizzata, lui era un grande e io dovevo essere all'altezza. Dovevo sciogliere l’atmosfera e mettere a suo agio l'intervistato. Con un personaggio così grande io mi sentivo piccola e inadeguata, e invece lui con me fu gentilissimo", l'altra a George Michael: "Pensavo che se la tirasse, fosse distante, difficile da acchiappare, invece ci siamo divertiti come due ragazzini, era spontaneo, faceva battute. Il vero artista ti fa l’assist e ti aiuta, perché sa che entrambi dobbiamo uscire bene". Poi svela il vero legame che aveva con l'altro conduttore Marco Maccarini. "Abbiamo sempre vissuto benissimo i set insieme, zero gelosie, è una delle persone con cui ho lavorato meglio. Finita la diretta però, io da una parte, lui dall'altra. Forse è stato proprio questo il segreto: non siamo mai diventati veri amici".