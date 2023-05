Canalis senza reggiseno. Foto. Quello scatto allo specchio che...

Nuovo amore per Elisabetta?



Elisabetta Canalis è una donna libera. Non sappiamo se ci sia già una nuova fiamma nel cuore dell’ex velina di ‘Striscia la notizia’. C’è chi, però, azzarda: nelle ultime ore, infatti, alcuni sono pronti a giurare su di un flirt molto forte tra Elisabetta e Georgian Cimpenau, cambio di kickboxing. La notizia, ovviamente, non è stata confermata ma si sta lavorando per approfondire il tutto. Lo scrive il sito www.rompipallone.it.

Elisabetta Canalis in posa davanti ad uno specchio

Elisabetta Canalis, spunta in dettaglio bollente dall’ultimo foto (Instagram) Rompipallone.it

Nel frattempo la showgirl classe ’78 continua a pubblicare scatti molto particolare sui social. Uno di questi fa emergere un dettaglio molto particolare sull’abbigliamento della Canalis. Lo scatto viene fatto con lei che ha alle spalle uno specchio, proprio da questo si intravede un particolare che è stato sottolineato da molte persone nei commenti su Instagram: l’assenza di reggiseno nell’outfit della 44enne nativa di Sassari. Un particolare che non è sfuggito e che sta facendo chiacchierare molto dei suoi fan sui social.