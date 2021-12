MTV Unplugged: Tony Bennett & Lady Gaga. La prima volta di miss Germanotta...

MTV Unplugged: Tony Bennett & Lady Gaga, quando va in onda

MTV ha annunciato che MTV Unplugged, il franchise musicale globale vincitore di Grammy e Emmy, ritorna con la prima mondiale di “MTV Unplugged: Tony Bennett & Lady Gaga” giovedì 16 dicembre in esclusiva su MTV negli Stati Uniti e in tutto il mondo. In Italia la premiere andrà in onda su MTV (canale 131 di Sky e in streaming su NOW) e MTV Music (canale 132 e 704 di Sky) in contemporanea con gli Stati Uniti alle 3 del mattino del 17 dicembre. Su MTV sarà poi in replica sempre venerdì 17 dicembre alle 21.10 e lunedì 20 dicembre alle 16.50. Mentre su MTV Music sarà nuovamente visibile venerdì 17 dicembre alle 22.00 e sabato 25 dicembre alle 22.30.

MTV Unplugged: Tony Bennett & Lady Gaga, canzoni dall'album Love for sale

L'attesissimo show, realizzato all'inizio di quest'anno davanti a un pubblico ristretto a New York City, vede il duo riunirsi per una notte straordinaria per eseguire un insieme di duetti e canzoni da solista tratti dall’album LOVE FOR SALE. Uscito il 1° ottobre e prodotto dalla Columbia Records/Interscope, l'album acclamato dalla critica celebra il libro di canzoni di Cole Porter e rappresenta il culmine della decennale storia discografica e dell'amicizia di Tony e Gaga. LOVE FOR SALE ha ricevuto sei nomination ai Grammy, tra cui Album of the Year e Record of the Year, ed ha reso Tony Bennett l’artista discografico più longevo ad essere nominato in queste o altre categorie.

MTV Unplugged: Tony Bennett & Lady Gaga, prima volta per miss Germanotta

“MTV Unplugged: Tony Bennett & Lady Gaga” segna la prima apparizione di Lady Gaga nell'iconico format musicale e la seconda di Tony; il suo primo speciale “MTV Unplugged” è andato infatti in onda nel 1994.

Come annunciato in precedenza, la leggendaria coppia di “MTV Unplugged” fa parte di una partnership unica nel suo genere tra Tony Bennet, Lady Gaga e ViacomCBS. Il nuovo accordo copre, infatti, diversi progetti per tutto il portafoglio della media company tra cui CBS, MTV Entertainment Group e Paramount+. CBS ha presentato in anteprima il concerto speciale “One Last Time: An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga”; nel 2022, Paramount+ presenterà l’esclusivo documentario “The Lady and The Legend”. Inoltre, MTV ha realizzato molteplici prime visioni esclusive di LOVE FOR SALE, con le anteprime video globali per “Love For Sale”, la nominata ai Grammy “I Get A Kick Out Of You”, “I've Got You Under My Skin” e “Night and Day” in onda sui canali di MTV in oltre 180 Paesi e sul Billboard di ViacomCBS a Times Square.

MTV Unplugged: Tony Bennett & Lady Gaga e le altre anteprime

“MTV Unplugged: Tony Bennett & Lady Gaga” sarà trasmesso come parte dello stunt “Love Music With MTV”, un mese di celebrazione internazionale delle migliori serie e momenti musicali iconici del brand, dai “VMAs” a vari "Unplugged". Di questo stunt faranno, infatti, parte anche le anteprime di “MTV Unplugged: Bastille” e “Sounds Like A Gameshow”, una nuova serie in cui persone ignare reclutate per strada avranno la possibilità di partecipare a minigiochi esilaranti basati su canzoni popolari. Questo stunt andrà in onda su MTV in 180 Paesi per tutto dicembre. In Italia andrà in onda su MTV (canale 131 di Sky e in streaming su NOW) dal lunedì al venerdì alle 16.50 e tutti i giorni su MTV Music (canale 132 e 704 di Sky) alle 22.00.

"MTV Unplugged" è prodotto da MTV Entertainment Studios.

