Lady Gaga, Born This Way diventa un libro: "La gentilezza salva la vita"

Born this way foundation reporters con Lady Gaga: Channel Kindness, Storia di gentilezza e comunità

Il nostro libro riflette le opinioni e il punto di vista privilegiato di giovani provenienti da ogni parte degli Stati Uniti, e mette in luce gli atti di gentilezza spontanei, offerti e ricevuti da estranei durante periodi di sofferenza, lutto, solitudine e difficoltà. È un libro che sottolinea l’importanza dei legami e della tenerezza che si accompagna alla vera amicizia. Ed è un modo delicato per ricordarci che tutti abbiamo un potenziale di gentilezza e amore da condividere con gli altri.

Lady Gaga

La gentilezza è la forza trainante in tutto ciò che fa Lady Gaga. L’artista ha sempre creduto nell’importanza di celebrare l’individualità, agire con empatia ed essere gentili con se stessi e con gli altri. Con questa convinzione aspirazionale nella testa e nel cuore, lei e sua madre, Cynthia Germanotta, hanno fondato «Born This Way Foundation».

Nel corso degli anni, le due donne hanno raccolto le storie di gentilezza, coraggio e resilienza di giovani di tutto il mondo, a dimostrazione che la gentilezza è veramente un linguaggio universale. Il nostro. E ora, la Fondazione ti invita a leggere le cinquantuno storie di questi giovani testimoni, celebrare le loro voci potenti, e unirti a loro per portare avanti la missione di costruire un mondo più gentile e coraggioso, esibendo a tua volta atti di gentilezza.

La gentilezza può salvare la vita, costruire comunità, metterci in contatto gli uni con gli altri, e le storie in questo libro ne sono la prova. La gentilezza è inclusione, orgoglio, coraggio, compassione, rispetto di sé e una guida che conduce all’amore. Come Lady Gaga dice sempre: «La gentilezza guarisce. La gentilezza guarisce le persone, guarisce il mondo ed è ciò che ci unisce».

Il libro è disponibile da novembre in commercio, con la prefazione e i consigli di Lady Gaga.

Lady Gaga

Vincitrice di un Academy Award, di due Golden Globe e di undici Grammy Award. Nel corso della sua carriera ha raggiunto 35 milioni di album venduti nel mondo, 32 miliardi di streaming e 275 milioni di download di canzoni, diventando una delle musiciste più vendute di tutti i tempi. Ma oltre a essere un’incredibile artista, è anche un’indiscussa pioniera nella moda, nel beauty e nella filantropia.

Born this way foundation

«Born This Way Foundation» è un’organizzazione senza scopo di lucro che si dedica all’empowering dei più giovani, all’accettazione delle differenze e alla professione della gentilezza e del coraggio. Lady Gaga è anche un’attivista schietta, sostenitrice di molti temi importanti, tra cui la salute mentale, i diritti LGBTQ+, la sensibilizzazione nei confronti dell’HIV / AIDS e il body positivity.

Guidata da Lady Gaga e sua madre, Cynthia Germanotta, «BORN THIS WAY FOUNDATION» è stata creata nel 2012 e da allora non ha mai smesso di supportare la salute dei giovani e di spronarli nella creazione di un mondo più gentile e coraggioso. Per ottenere questi risultati, la Fondazione ricorre a ricerche autorevoli e collaborazioni significative per creare associazioni, comunità, e sostenere risorse sanitarie per dare speranza ai giovani, sia online sia offline.