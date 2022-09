Nicola Savino: "Io come Barella dell'Inter. Su TV8 con 100% Italia. E in prime time..."

NICOLA SAVINO A 100% ITALIA, IL GAME SHOW DI TV8. L'INTERVISTA

Parte 100 % Italia su Tv8. Per te è un esordio in una fascia molto delicata (l'access prime time). A quale conduttore ti ispiri tra quelli storici di quella fascia dei palinsesti tv?

"Domanda interessante. L'hai posta a uno che - come scritto anche su Wikipedia - tra le definizioni ha anche "imitatore". E in effetti questa cosa mi aiuta nel mio essere presentatore. Mi ispiro a una specie di crasi tra tutti i giganti: dovendo scegliere è un poker composto da Carlo Conti, Amadeus, Paolo Bonolis e Gerry Scotti"

E da questo poker di giganti... cosa prendi da ognuno di loro?

"Potrei dirtene mille. Il 'cinismo' di Paolo Bonolis è oro. L'educazione di tutti e quattro, ma in particolare di Amadeus. La loro battuta pronta... ci sono tante qualità che vorrei avere. Certo, sono irraggiungibili, però ci sto lavorando"

(Su Gerry Scotti Nicola Savino ricorda un aneddoto... "Quando io facevo Le Iene lui era nel camerino accanto a me. Io sentivo tutto quello che diceva lui. Gerry mi gridava dall'altra parte. Abbiamo stabilito un bel rapporto. D'altra parte lui è della mia stirpe, di Radio Deejay")

Qual è la qualità di Nicola Savino per riuscire a far breccia nella casa degli italiani a quell'ora?

"Spero di trasmettere calore, empatia. Che i cento italiani diventino dei volti familiari e i concorrenti con le loro storie, il percorso e l'umanità possano fare breccia nei cuori dei nostri telespettatori. E soprattutto chi è a casa confronterà le proprie abitudini con quelle degli italiani"

Ad esempio...

"Se chiedo qual è l'ultima cosa che fai prima di andare a dormire, il telespettatore penserà a ciò che fa lui. E magari potrebbe essere colpito dal fatto che quella sua abitudine non è quella più diffusa dei 100 italiani"

Parliamo allora delle abitudini. Quali sono le più curiose che hai riscontrato sin qui?

"Torno al sondaggio che dicevo qui sopra. E' curioso che l'ultima cosa fatta prima di andare a dormire non sia lavarsi i denti o leggere un libro al primo posto. Ma neanche al secondo o terzo. Tutte le prime posizioni sono occupate dall'uso dello smartphone"

Con 100% Italia fai il tuo esordio su TV8. C'è qualche progetto che ti piacerebbe portare avanti nel mondo Sky?

"Stiamo pensando a delle prime serate da fare su TV8. Le mie passioni personali sono abbastanza note: musica e calcio. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa... (sorride, ndr)"

A proposito di pallone, sei un grande tifoso dell'Inter. Se Nicola Savino fosse un giocatore di questa Inter, chi sarebbe?

"Mi verrebbe da dire Nicola Barella: non per forza una punta che si pianta davanti per fare gol, ma fantasista, rifinitore e con generosità. Sono le mie caratteristiche"

Tv, radio dove tu e Linus siete una coppia storica con Deejay chiama Italia. C'è qualcos'altro che sogni?

"Mi piacerebbe molto fare teatro. E' una cosa a cui penso spesso, però finché esiste la radio temo che il teatro non sia possibile. Ma anche la televisione. Però la tv con il piano di produzione riesce a incastrare delle cose. La radio, comunque vada, la mattina devi esserci. Anche se ora ci sono le macchinette che ti possono far parlare a distanza con le linee internet. Però io faccio un programma corale e quindi, salvo qualche eccezione, bisogna essere insieme. La regola deve essere quella"

E inoltre...

Guarda la video-intervista di Nicola Savino ad Affaritaliani.it: le sue imitazioni di Carlo Conti e Gerry Scotti, l'Inter, le differenze tra Mediaset e il mondo Sky....



NICOLA SAVINO SU TV8: AL VIA 100% ITALIA

Nicola Savino arriva su TV8 alla conduzione di 100% Italia, il nuovo game show prodotto da Banijay Italia che sonda le opinioni e le abitudini degli italiani, in prima visione assoluta, dal 12 settembre, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.30.

Il gioco si basa sui sondaggi, con domande poste a un campione rappresentativo della popolazione italiana, chiamato a rispondere sugli argomenti più diversi, di volta in volta frivoli o più seri: costume, abitudini quotidiane, società, spettacolo e altro ancora.

Nicola Savino (foto Jule Hering)



NICOLA SAVINO A 100% ITALIA. IL GAME SHOW DEI SONDAGGI SU TV8

100% Italia, il game show di Nicola Savino su TV8 vede due squadre composte da due concorrenti ciascuna si sfidano in tre diversi round in cui devono indovinare le risposte ai sondaggi proposti, per aggiudicarsi l’accesso alla manche finale, in cui la squadra vincitrice ha la possibilità di conquistare il jackpot accumulato.

Componente fondamentale del nuovo grande gioco dei sondaggi è la presenza in studio delle 100 persone che compongono il campione, di età compresa tra i 18 e gli 80 anni, che rispecchiano perfettamente il paese per sesso, ceto sociale, istruzione etc, “Gli Italiani”: sono loro il riferimento statistico delle domande a cui devono rispondere i concorrenti. Ad ogni verifica delle risposte dei concorrenti si accendono le postazioni di coloro tra i 100 che hanno dato la risposta indovinata. Ad avvalorare le risposte del campione, è presente in studio anche un esperto proveniente da un noto istituto di sondaggi, che contribuirà ad aumentare le curiosità del gioco spiegando alcune tendenze tra le più inaspettate e bizzarre degli italiani.

NICOLA SAVINO: 10O% ITALIA, I ROUND DEL GAME SHOW DI TV8

Le 100 persone che costituiscono il panel saranno spesso interpellate da Nicola Savino per approfondire le risposte più curiose e divertenti e giustificare le proprie abitudini, creando dei momenti di puro intrattenimento all’interno della liturgia della gara.

L’obiettivo del primo round, denominato “La maggioranza”, è indovinare quello che ha indicato la maggioranza dei 100 italiani del panel. Si gioca con sondaggi chiusi, con quattro possibilità di scelta.

Il secondo round, “Vox Pop”, si articola, invece, in sondaggi aperti: le due squadre devono indovinare le sette risposte più frequenti date dal panel dei 100 italiani. Il premio di ogni risposta indovinata è determinato dalla posizione che la voce ha in classifica.

Il fine del terzo round, “La Sfida dei 100”, è indovinare, tra tutte quelle indicate dal panel, le cinque risposte con la percentuale più alta, cercando di totalizzare una somma maggiore di quella degli avversari in un duello all’ultimo punto percentuale. Le squadre vengono separate e giocano sulla stessa domanda.

La squadra con il jackpot più alto alla fine del terzo round accede a “Prendere o Lasciare”, il gioco finale basato su sondaggi aperti in cui la squadra campione deve indovinare le quattro risposte date più frequentemente dal panel dei 100 italiani. Nicola Savino avvia il gioco, proponendo una risposta per volta, mentre a turno i membri della squadra finalista, senza potersi consultare, sono chiamati a decidere se far rientrare questa voce tra le prime quattro oppure no. Dopo la lettura di tutte le opzioni, la squadra ha la possibilità di effettuare un solo cambio, dimezzando però il montepremi accumulato.

Media partner del programma è il network nazionale Radio Deejay.

Il programma è scritto da Paolo Cucco e Marco Elia con Paolo Bordigoni, Alessandro Dulizia, Susanna Magrini Paratore e Luca Marzullo, capo progetto Amato Pennasilico. La regia è di Lele Biscussi.