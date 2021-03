Olga Kalenchuk: tutto sulla versione ucraina di Diletta Leotta

Olga Kalenchuk, giornalista di Shakhtar TV, ha attirato l'attenzione del pubblico italiano, che l'ha già ribattezzata la Diletta Leotta ucraina

Ieri la Roma ha strappazzato con un netto 3-0 lo Shakhtar Donetsk in Europa League ma al di là del risultato favorevole ai giallorossi molta dell'attenzione si è rivolta a bordo campo dove si trovava Olga Kalenchuk, il volto ufficiale del canale dedicato del club ucraino.

Olga Kalenchuk non può passare inosservata: alta, capelli biondi e dalla figura slanciata. La giornalista ucraina è stata già ribattezza da molti la Diletta Leotta dell'Est. Al di là dell'aspetto fisico, è stata scelta per rappresentare lo Shakhtar nel mondo e segue la squadra in tutte le sue trasferte internazionali.

Olga Kalenchuk ha anche un discreto seguito su Instagram con quasi 42mila follower. I suoi scatti ammiccanti e la bellezza indiscutibile, anche a seguito della visibilità ottenuta dai nuovi fan italiani, porteranno quasi sicuramente a un aumento di tali numeri. Il caso di Lucia Javocekova, detta "la mozzarellona", insegna.