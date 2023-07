Pier Silvio Berlusconi cambia il Gf e bacchetta Signorini: "Così non va bene"

Grande Fratello? Pier Silvio Berlusconi cambia la linea editoriale

Il Grande Fratello cambia. Pier Silvio Berlusconi ai palinsesti Mediaset ha ufficializzato quello che ufficiosamente era già filtrato: non più Vip o Nip, ma.. Grande Fratello e basta. La linea editoriale sarà quella di raccontare storie. Senza eccessi. Un segnale forte era arrivato già lo scorso marzo, quando stoppò le repliche del Gf Vip su LA5. E ora la conferma su cosa il telespettatore dovrà aspettarsi il prossimo autunno quando tornerà in onda il reality di Canale 5.

Pier Silvio Berlusconi cambia il Grande Fratello: "Ci sono limiti che non vanno superati"

“I reality? Non impazzisco ma far finta di non vedere ciò che piace al pubblico, vuol dire non essere connessi alla realtà. Ma basta con vip e nip, termini terribili: torniamo alle storie. Penso che i reality siano inevitabilmente un pezzo della tv commerciale", le parole di Pier Silvio Berlusconi.

Che però sottolinea: "Ci sono però limiti che non vanno superati. Tatuaggi, parolacce, scollature. Non era quello. Ci sono limiti che hanno a che fare con sensibilità e rispetto dei singoli. Ho visto una puntata e così non va bene: non è singolo episodio, dipende da come viene rappresentata una cosa e il contesto".

Pier Silvio Berlusconi cambia il Grande Fratello: "Alfonso Signorini ha una bella responsabilità"

"Vorrei che gli autori si sforzassero di lavorare per raccontare storie senza eccessi", le parole di Pier Silvio Berlusconi. Un messaggio chiaro e forte: "Alfonso Signorini ha una bella responsabilità. La colpa è sempre di chi fa il prodotto. Ci siamo distratti, la colpa è stata nostra" ha concluso il numero uno di Mediaset.

Leggi anche

Pier Silvio Berlusconi: "Con Berlinguer la nostra Rete 4 cresce perchè...". La video-intervista

Palinsesti Mediaset: Temptation Island invernale e Checco Zalone. Pokerissimo di Gerry Scotti e... Fiction, programmi, novità della nuova stagione